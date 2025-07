Seara da Canção Gaúcha tem inscrições abertas para compositores; saiba como participar 

Canção vencedora em 2024 foi "Além da Casca". Britto Fotografia / Divulgação

A 24ª Seara da Canção Gaúcha, tradicional festival de música nativa, está com inscrições abertas. O evento acontece de 24 a 26 de outubro no ginásio da Acapesu, em Carazinho, no norte gaúcho.

Nesta edição, participam 38 composições concorrentes, incluindo músicas inéditas e interpretações da Searinha. Conforme regulamento divulgado nesta quinta-feira (10), as inscrições podem ser feitas até 23 de agosto neste site.

Mantendo o formato retomado em 2022, a Seara seguirá com as linhas Galponeira, Nativista e Contemporânea Gaúcha, com o intuito de representar a diversidade do cancioneiro regional.

O regulamento garante que cada linha terá ao menos 1/5 das composições selecionadas. A comissão avaliadora é formada por Eduardo Muñoz, Fernanda Lopes, Jeferson Monteiro, João Paulo Deckert e Luiz Marenco.

A triagem das músicas será realizada entre os dias 25 e 28 de agosto. No dia 28, ocorre o lançamento oficial da 24ª Seara, com anúncio das classificadas e show de Luiz Marenco, no teatro do Sesc Carazinho. Os ingressos estão à venda neste link.