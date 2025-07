Poetisa passo-fundense é uma das atrações confirmadas na Festa Literária de Paraty

A poetisa passo-fundense Mar Becker é uma das atrações confirmadas na Flip , a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. Mar divide a programação com nomes como Gregório Duvivier , Marina Silva e Arnaldo Antunes . O evento acontece entre os dias 30 de julho e 3 de agosto .

A passo-fundense vai participar de um bate-papo no dia 31 de julho sobre a possibilidade de construção de uma nova literatura brasileira . Divide agenda a antropologista e escritora Monique Malcher, com mediação de Nanni Rios.

Sobre Mar Becker

Na bagagem, a escritora publicou seu primeiro livro de poesia, A Mulher Submersa, em maio de 2020, com edições no Brasil e em Portugal. No ano seguinte, a obra recebeu o prêmio Minuano, concedido pelo Estado, e foi finalista da segunda fase do prêmio Jabuti.