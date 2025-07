Pedro Ortaça lançará nova música ao lado do filho após meses em tratamento médico

Pedro Ortaça e seu filho, Gabriel, em gravação do clipe de "Pena Guarany". Rose Ortaça / Divulgação

Depois de meses em tratamento médico, o último Tronco Missioneiro, Pedro Ortaça, lançará uma nova música em agosto. A canção leva o nome de Pena Guarany e começou a ser gravada em 15 de julho, ao lado do filho, Gabriel Ortaça.

Segundo Gabriel, a canção aborda a resistência à opressão histórica e atual sofrida pelos povos indígenas, especialmente os guarani, após a colonização. A música foi gravada na aldeia guarani do distrito de Buriti, no interior de Santo Ângelo, e no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões.

— A letra é de Vaine Darde e estava guardada há 10 anos no violão do pai. Um ano atrás peguei e fiz uma melodia. Mostrei, o pai gostou e me ajudou a colocar o estilo dele na música — contou Gabriel.

Simbólica pelo tema e período em que foi gravada, após complicações de saúde de Ortaça, a música Pena Guarany será a primeira no repertório do artista com acompanhamento de violino. O instrumento foi gravado por Douglas Mendes, de maneira remota. O músico morreu em junho deste ano, de câncer, e tinha o sonho de gravar com o Tronco Missioneiro.

— Usamos porque o violino era usado nas Missões há 400 anos. Os índios tocavam e aprenderam a confeccionar os próprios instrumentos com os jesuítas — disse Gabriel Ortaça.

A música também celebra os 400 anos das Missões Jesuíticas, comemorados em 2026. A produção está em fase final e o lançamento do clipe acontecerá no canal do YouTube de Gabriel Ortaça, em agosto.

A identificação de Tronco Missioneiro inclui Ortaça e os compositores Noel Guarany (1941-1998), Cenair Maicá (1947-1989) e Jayme Caetano Braun (1924- 1999), artistas conhecidos por forjar uma nova identidade da música regional caracterizada por críticas sociais e valorização da história do Rio Grande do Sul.

Em abril, Ortaça foi reconhecido com o Honoris Causa pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ele participou da gravação do Galpão Crioulo Especial, programa da RBSTV que ocorreu em Ijuí, com Neto Fagundes, em 22 de junho.