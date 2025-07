Orquestra Theatro São Pedro apresentará concerto gratuito na Catedral de Passo Fundo

Espetáculo começa às 19h na Catedral. Vitoria Proença / Divulgação

Neste sábado (5), a Catedral Nossa Senhora Aparecida de Passo Fundo recebe a Orquestra Theatro São Pedro (OTSP) para mais uma edição do Concerto Comunitário Zaffari. A presentação dos músicos de Porto Alegre, com regência do maestro Evandro Matté, tem entrada gratuita.

A programação tem participação dos solistas Rafael Honório, um dos destaques da nova geração de violoncelistas no Brasil, e Raquel Fortes, que atua no cenário do canto lírico, participando de inúmeras produções de ópera. No repertório, o público vai conferir obras de compositores como Fauré, Kabalevsky, Mozart e muito mais.

A direção artística do espetáculo é do maestro Evandro Matté, responsável pela OTSP e à frente de eventos como o Festival Internacional Sesc de Música. Desde 2005 rege orquestras no Brasil, Áustria, Argentina, Uruguai, República Tcheca, Croácia, Itália, China, Alemanha, México, Espanha, Polônia, Portugal e EUA.

Com entrada franca e acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o concerto é um convite para viver uma noite marcante e repleta de alegria. Os concertos comunitários têm apoio pela Lei Federal de Incentivo a Cultura e são patrocinados pelo Grupo Zaffari.

Serviço