Obra de Renato Russo e show de Duca Leindecker: confira a programação do Mês do Rock em Passo Fundo

Programação segue até o dia 27 de julho.

O Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, inspirou o Sesc Passo Fundo a criar o Mês do Rock, uma programação especial que ocupa todo o mês com atividades voltadas ao gênero musical.

O primeiro espetáculo acontece nesta terça-feira (1º), a partir das 20h, no Sesc Passo Fundo, na Avenida Brasil. Raul Seixas, o Musical é uma peça protagonizada pelo ator Bruce Gomlevsky e foi construída a partir de manuscritos, entrevistas e anotações pessoais do próprio Raul Seixas.

O show apresenta mais de 20 músicas do cantor, entre sucessos consagrados e canções menos conhecidas.

Os ingressos para os espetáculos são limitados e podem ser adquiridos através do site do Sesc no valor de R$ 60 para o público geral, R$ 30 meia-entrada e R$ 20 para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com Credencial Sesc. Outras informações podem ser solicitadas através do telefone (54) 3313-4318 ou (54) 3311-9973.

A programação segue até 27 de julho e contará com shows de bandas como Alto Exílio, Maria do Relento e também Duca Leindecker. Confira abaixo:

Programação Mês do Rock Sesc

1º de julho

Espetáculo: Raul Seixas o Musical

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc

10 de julho

Cronovisor — Legião Urbana, o tempo e você

Criado pelo psicólogo e cantor pernambucano Samuca Luna, o espetáculo é um mergulho emocional e afetivo na vida e obra de Renato Russo. Baseado em uma pesquisa profunda com mais de 200 obras estudadas, o projeto mostra o lado humano, artístico e transformador de um dos maiores nomes do rock nacional.

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc

13 de julho

Duca Leindecker — com Cidadão Quem Acústico 20 anos

Para comemorar os 20 anos da gravação e lançamento do DVD acústico da banda Cidadão Quem, Duca Leindecker traz o repertório integral do disco que acumula mais de 30 milhões de players no Spotify.

O show vai contar com cenário e produção que recria o som e as imagens desse que foi um dos momentos mais importantes de sua carreira. Uma adaptação acústica de Amanhã Colorido também está programada para somar ao repertório integral do DVD. Guilherme Leindecker, filho de Duca, assume o baixo acústico com a missão de representar o tio nesse inesquecível encontro.

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc

19 de julho

Banda Templô

Grupo apresentará um repertório autoral, com músicas que falam sobre as vivências, influências e a identidade construída dos integrantes ao longo do tempo.

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc

20 de julho

Banda Alto Exílio

Depois de anos seguindo caminhos diferentes, os integrantes Sérgio Nickel, Alexandre Saggiorato e Márcio Abrantes, da formação original, voltam aos palcos para celebrar os laços que o rock construiu entre eles e o público.

No repertório, estão clássicos do rock nacional dos anos 1980 e 1990, além de músicas autorais que fizeram parte da história da banda.

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc

25 de julho

Maria do Relento

Com quase três décadas de estrada, Maria do Relento é um dos nomes mais emblemáticos do rock gaúcho. Formada em Porto Alegre nos anos 1990, a banda ganhou destaque nacional ao lado de gigantes como Raimundos e Titãs, levando seus hits para grandes festivais como o Planeta Atlântida e o Skol Rock, além de marcar presença em programas como o Jô Soares Onze e Meia e Programa Livre.

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc

27 de julho

Sérgio Britto — Mango Dragon Fruit

Sérgio Britto, compositor, cantor e instrumentista com 42 anos de carreira e integrante da banda Titãs, desenvolve há anos um projeto solo que mescla MPB, Bossa Nova e Pop.

Em 2025, traz o lançamento de um álbum inédito, Mango Dragon Fruit, com participações de artistas como Ed Motta, Bebel Gilberto, Roberto Menescal, Fernanda Takai e Brothers of Brazil, além de um “Best of” com os destaques de sua trajetória solo.

Para divulgar os lançamentos, Britto retorna aos palcos com um show que reúne o melhor de sua carreira individual e sucessos eternizados pelos Titãs, como Epitáfio, Enquanto Houver Sol e Comida, além de faixas premiadas como Purabossanova.