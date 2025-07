Fã relembra parceria de Mary Terezinha e Teixeirinha: "Tenho certeza de que estão formando dupla no céu"

Por conta da famosa parceria com Teixeirinha, a artista manteve uma forte ligação com Passo Fundo . Na cidade do norte gaúcho, um admirador guarda até hoje o presente que recebeu das mãos de Mary.

— Estive no apartamento dela em Porto Alegre, vi esse quadro e disse que queria ele para mim, para pôr no meu rancho. A Mary disse que na próxima visita a Passo Fundo não iria esquecer do meu pedido. Ela veio e trouxe em mãos, e para mim é uma relíquia — lembra o fã, que gerencia um rancho em homenagem à Teixeirinha no Parque de Rodeios de Passo Fundo.