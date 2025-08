Evento gratuito "Grande Encontro" traz nomes consagrados da música gaúcha para Passo Fundo no sábado

Registro da 10ª edição do Grande Encontro, que aconteceu em novembro, no Auditório Araújo Vianna em Porto Alegre. Edson Filho / Divulgação

O festival "O Grande Encontro – Reconstruindo o Rio Grande" chega a Passo Fundo, no norte do Estado, neste sábado (2). O evento reúne grandes nomes da música gaúcha em apresentação gratuita, a partir das 16h, na Arena Gran Palazzo.

Estão confirmados nomes de diversas gerações do tradicionalismo, como Elton Saldanha, Neto Fagundes, Ernesto Fagundes, Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo, Shana Müller, Daniel Torres, Mauro Moraes, Wilson Paim, Oswaldir, Sérgio Rojas, Vinícius Brum, Pirisca Grecco, Paullo Costa e Lincon Ramos.

Os artistas se apresentarão sozinhos, em pares ou trios, com algumas formações inéditas para o festival. No repertório serão interpretados alguns dos clássicos gauchescos, além de homenagens a grandes nomes da música.

O objetivo é enaltecer a cultura regional e manter acesa a chama do nativismo no Rio Grande do Sul. O evento tem patrocínio do Banrisul e Rio Grande Seguros e Previdência, e apoio da RBS TV, prefeitura de Passo Fundo e Abramus.

O evento iria ocorrer originalmente no Parque da Gare, mas foi transferido de local devido às condições climáticas.

Mais de uma década

Idealizado em 2013 pelo icônico produtor musical Ayrton dos Anjos, o Patineti (falecido em junho do ano passado, aos 82 anos), o "Grande Encontro" teve edições anuais até 2023, quando reuniu 80 artistas na programação.

Após a morte do idealizador, o evento seguiu sob a coordenação do seu filho, Caetano dos Anjos, ao mesmo tempo em que passou a contar com recursos do Programa Banrisul Reconstruir RS, que aportou R$ 25 milhões para o setor cultural do Estado (o que permitiu, também, tornar o show gratuito para o público).

O público poderá ouvir clássicos do cancioneiro regionalista gaúcho, que já são confirmados no festival, como Castelhana, Merceditas, Guri e Eu Sou do Sul.

Serviço

O quê: Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande

Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande Quando: sábado (2), a partir das 16h

sábado (2), a partir das 16h Onde: na Arena Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo — Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275

na Arena Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo — Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275 Quanto: entrada gratuita