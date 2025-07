Etapa regional do Enart acontece neste fim de semana em Marau

Neste fim de semana, Marau é o destino para os admiradores da arte tradicionalista na Região Norte do RS. A cidade sedia a fase regional do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), além do Enartinho voltado ao público infantojuvenil.

Ao longo de todo este sábado (12) e do domingo (13), acontece a programação do maior evento artístico e cultural da 7ª Região Tradicionalista, que reúne 41 municípios. A entidade anfitriã desta edição, que conta com competições nas modalidades de danças tradicionais, chula, declamação, solista vocal, danças de salão e instrumental, é o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Felipe Portinho.

As apresentações estão divididas em quatro palcos no Ginásio Idalino Possa e na AABB Comunidade, em Marau. Participam das modalidades artistas amadores das categorias pré-mirim, mirim, juvenil e adulta, além de xiru, vaqueano, veterana e dente de leão.

A competição que vai definir os melhores intérpretes do norte gaúcho começou às 7h30min deste sábado e se encerra na tarde de domingo, quando serão conhecidos os vencedores que vão estar mais perto de representar a região no Enart. Em 2025, o evento ocorrerá de 21 a 23 de novembro, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

