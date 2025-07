Erechim sedia o Enart "sub-17" neste fim de semana; veja a programação

Ao todo, oito palcos foram montados para receber os pequenos artistas amadores. Roger Gritti / Prefeitura de Erechim

Começa nesta sexta-feira (4) o Encontro de Artes e Tradição (Enart) das categorias pré-mirim, mirim e juvenil em Erechim, no norte gaúcho. Essa é a segunda edição do evento dedicado aos artistas amadores com menos de 17 anos — a primeira foi há seis anos.

A programação segue até domingo (6) e inclui competições nas modalidades de danças tradicionais e de salão, chula, declamação, interpretação vocal e gaita de botão no Ginásio Poliesportivo Municipal Renan Carlos Agnolin e o IFRS Erechim.

O evento é organizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG-RS) e pela 19ª Região Tradicionalista (RT), em parceria com a administração municipal e a Secretaria de Turismo do RS.

Ao todo, serão mais de 2 mil participantes, 89 grupos de danças tradicionais e oito palcos com apresentações. A prefeitura de Erechim espera cerca de 10 mil visitantes ao longo do fim de semana.

— O objetivo desse festival é justamente trazer para as crianças um evento do movimento tradicionalista. O Enart adulto é o maior festival amador da América Latina, mas até agora o MTG não tinha eventos organizados para essas idades — disse o vice-presidente artístico do MTG, Luis Afonso Torres.

A primeira edição ocorreu há seis anos, em Soledade, também no norte do Estado. De acordo com Torres, a pandemia e as trocas de gestão atrasaram a segunda edição da iniciativa.

Devido ao alto número de inscritos, foi necessário fazer um sorteio dos grupos que disputariam na categoria de danças tradicionais. Por isso, os campeões da edição anterior (CTG M’Bororé, na categoria mirim, e CTG Tiarayu, na categoria juvenil) não estarão presentes.

As invernadas da categoria pré-mirim, até nove anos, apenas se apresentam, mas não disputam prêmios.

— Elas precisam é brincar, se divertir. A gente não pode cobrar algo que cobramos dos adultos tecnicamente. A gente precisa deixar que elas (crianças) estejam lá e sintam o prazer de estarem se apresentando, dançando, cantando e fazendo as suas demonstrações artísticas — afirmou Torres.

O último Enart pré-mirim, mirim e juvenil foi em 2019, em Soledade. SILVIO MARTINS FOTOGRAFIA / MTG,Divulgação

Confira a programação

Sexta-feira, 4 de julho

8h : danças tradicionais pré-mirim, mirim e juvenil — Palco 1 (Ginásio)

: danças tradicionais pré-mirim, mirim e juvenil — Palco 1 (Ginásio) 13h: danças gaúchas de salão — Palco 6

Sábado, 5 de julho

8h : danças tradicionais pré-mirim, mirim e juvenil — Palco 1 (Ginásio)

: danças tradicionais pré-mirim, mirim e juvenil — Palco 1 (Ginásio) 8h : intérprete solista vocal feminino — Palco 2

: intérprete solista vocal feminino — Palco 2 8h : gaita botão e gaita piano — Palco 3

: gaita botão e gaita piano — Palco 3 8h : intérprete solista vocal masculino — Palco 4

: intérprete solista vocal masculino — Palco 4 8h : chula — Palco 5

: chula — Palco 5 8h : danças gaúchas de salão pré-mirim, mirim e juvenil — Palco 6

: danças gaúchas de salão pré-mirim, mirim e juvenil — Palco 6 8h : declamação Prenda e Peão Mirim + Peão Mirim — Palco 7

: declamação Prenda e Peão Mirim + Peão Mirim — Palco 7 8h : declamação Prenda e Peão Juvenil + Prenda Pré-mirim — Palco 8

: declamação Prenda e Peão Juvenil + Prenda Pré-mirim — Palco 8 13h: abertura oficial — Palco 1

Domingo, 6 de julho

8h : danças tradicionais pré-mirim, mirim e juvenil – Palco 1 (Ginásio)

: danças tradicionais pré-mirim, mirim e juvenil – Palco 1 (Ginásio) 8h : intérprete solista vocal feminino – Palco 2

: intérprete solista vocal feminino – Palco 2 8h : gaita botão e gaita piano – Palco 3

: gaita botão e gaita piano – Palco 3 8h : intérprete solista vocal masculino – Palco 4

: intérprete solista vocal masculino – Palco 4 8h : danças gaúchas de salão PCD Mirim, Mirim, PCD Juvenil e Juvenil – Palco 6

: danças gaúchas de salão PCD Mirim, Mirim, PCD Juvenil e Juvenil – Palco 6 8h : declamação Prenda e Peão Mirim + Peão Pré-mirim – Palco 7

: declamação Prenda e Peão Mirim + Peão Pré-mirim – Palco 7 8h : declamação Prenda e Peão Juvenil + Prenda Pré-mirim – Palco 8

: declamação Prenda e Peão Juvenil + Prenda Pré-mirim – Palco 8 14h: chula – Palco 5

Locais