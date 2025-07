Encontro para pintar Bobbie Goods: shopping reúne artistas amadores em Passo Fundo

Participantes poderão colaborar com uma grande pintura coletivas em uma das paredes do espaço.

Aberto à comunidade, o evento acontecerá das 16h às 18h, em frente à Cia da Leitura, no primeiro andar do shopping. O encontro convida os participantes a levarem suas próprias canetas coloridas para uma tarde de troca de desenhos, experiências e, principalmente, para colaborar com uma grande pintura coletiva em uma das paredes do espaço.