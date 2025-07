Documentário "Ga Kaga Tu" dá visibilidade à aldeia indígena do centro urbano de Passo Fundo

Dar visibilidade à presença indígena em contextos urbanos é tema do documentário Ga Kaga Tu — Terra Sem Mal, lançado em Passo Fundo, no norte do Estado, na noite desta quarta-feira (2) no Teatro Múcio de Castro.

A produção foi idealizada pela pesquisadora e artista Rita Juliane Tatim durante sua pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

Ela afirma que foi motivada por inquietações despertadas durante seu estudo sobre os desafios enfrentados por indígenas que vivem em cidades como a marginalização, preconceito e invisibilidade.

A aldeia Goj-Jur, localizada a poucas quadras da prefeitura e atrás da rodoviária municipal, foi a escolhida como cenário principal. Apesar de estar no coração da cidade, o local é frequentemente ignorado pela maioria da população, segundo Rita.

— Muitas pessoas passam por ali diariamente e o que a gente sente é que está tendo um processo de invisibilização dessa aldeia indígena. Muitas pessoas marginalizam esse grupo que está ali, ou não entendem, porque está cada vez menos visível os grafismos deles, a simbologia que identifica aquela comunidade — explica Rita.

Dois anos de pesquisa

Atualmente, muitos indígenas vivem na aldeia em comunidade, com escola própria e estrutura organizada. Para mostrar a dimensão real do espaço, o documentário traz imagens aéreas que revelam um território muito maior do que aparenta para quem vê de fora.

O documentário foi apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo e tem 43 minutos de duração. Foram cerca de dois anos de pesquisa e cinco meses de gravações que incluem entrevistas com moradores do local, incluindo o cacique, além de especialistas da temática indígenas.

— A nossa ideia não era apenas registrar a aldeia, mas construir um documento audiovisual que também fosse educativo para as pessoas que nunca tiveram muito contato com temas indígenas — pontua a idealizadora.

Obra com nome indígena

O nome da obra, Ga Kaga Tu, significa "terra sem mal", e é um mito criacionista da cosmovisão indígena.

— Assim como temos o céu e o inferno, eles têm uma terra sem mal. Na crença deles, os ancestrais teriam saído para encontrar essa terra e estão esperando por eles nessa terra prometida onde não teria doença, fome e escassez de comida — explica a pesquisadora.

O documentário é acessível e possui audiodescrição e interpretação Língua Brasileira de Sinais (Libras). O objetivo é que o conteúdo também chegue as escolas do município.