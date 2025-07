Diversificação e sucessão garantem o futuro da agricultura familiar no RS

RS tem 700 mil famílias que atuam na agricultura familiar. Reprodução RBS TV / Divulgação

Esta sexta-feira (25) marca o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Das hortas às lavouras e criações de animais, as propriedades familiares são responsáveis por 85% dos estabelecimentos rurais no Rio Grande do Sul.

Só a regional da Emater em Passo Fundo, na Região Norte, atende mais de 11 mil famílias. Em todo o Estado, esse número chega a cerca de 700 mil.

Nas maiores feiras do agronegócio, os espaços dedicados aos produtos da agricultura familiar são sinônimos de sucesso de público e negócios. A Expointer, que começa na próxima semana, reunirá 355 agroindústrias familiares, com produtos diretamente do campo.

— O pavilhão da agroindústria familiar é o chamarisco de todas as feiras — avalia o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti.

Mas antes dos produtos brilharem em eventos e supermercados, há o trabalho diário no campo. O Rio Grande do Sul possui quase 300 mil propriedades rurais de base familiar, segundo dados do governo estadual.

Uma dessas propriedades é a da família Noro, na localidade de Bela Vista, interior de Passo Fundo. Aos 72 anos, João Carlos Noro trabalhou a vida toda na lavoura:

— Nasci e me criei aqui, sempre plantando. Comecei com a minha mãe, que mantinha uma hortinha, só para o gasto.

A esposa, Lurdes, que sempre esteve ao lado dele, resume a rotina com simplicidade:

— É de domingo a domingo, não tem férias.

Durante décadas, a base da produção era soja, milho e trigo. A mudança veio com o filho, Camilo Noro, que retornou à propriedade após cinco anos fora e decidiu investir na horticultura, aproveitando melhor a área disponível.

— Com um pedaço menor de terra, a horta dá mais lucro. Então, preferi apostar nela — e graças a Deus deu certo. Hoje cultivamos bastante coisa e entregamos o alimento para Passo Fundo — explica Camilo.

A primeira cultura foi o morango. Depois vieram hortaliças e legumes variados, como alface, tempero, couve, tomate, pimentão, repolho, brócolis, couve-flor e até cebola.

Diversificação e sucessão

Para que os mais jovens permaneçam no campo, o governo aposta em programas de infraestrutura e renda.

— Entendemos que, se não houver renda e qualidade de vida, não há sucessão. Por isso, temos vários programas e estamos trabalhando para garantir internet de qualidade, melhoria da eletrificação rural e acesso universal à água potável — afirma Covatti.

A Emater atua diretamente com os produtores, incentivando empreendedorismo, inovação e planejamento rural.

— Trabalhamos a sucessão rural com ações que vão desde concursos para jovens do campo até formações sobre empreendedorismo. A ideia é ajudar o jovem a gerar mais renda, seja na atividade que a família já desenvolve, seja com algo novo — explica o gerente regional da Emater, Gustavo Bonotto.

Uma das principais estratégias é justamente a diversificação da produção, como fez a família Noro.

— Se uma cultura não vai bem, a outra compensa. E quando o agricultor agrega valor — processa, embala, transforma — o retorno é ainda maior — afirma Bonotto.

Ele destaca ainda que, com apoio técnico, é possível adaptar culturas a diferentes regiões ou valorizar produtos típicos:

— A Emater atua com formação e transferência de tecnologia. Muitas vezes fazemos surgir em determinada região algo que antes não era comum. Ou ajudamos a transformar o que é tradicional em fonte de renda com valor agregado para a família, a comunidade e o município.

Com raízes fincadas no solo e olhos voltados ao futuro, agricultores como a família Noro mostram que, com apoio técnico, diversidade e inovação, o campo segue forte e alimentando o RS. E a expectativa é de que a próxima geração siga no setor.