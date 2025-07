De Palmitinho, compositor de "Guardanapo" conta de onde veio a inspiração para a música queridinha dos bailões do RS

Eduardo Marin tem 30 anos e é o compositor de "Guardanapo", hit do Rainha Musical. Foto Chapa Digital / Divulgação

"Esse guardanapo amassado diz como é que eu tô...": não há um fã de bailão que nunca tenha cantado o refrão de "Guardanapo", hit da banda Rainha Musical que acumula 42 milhões de visualizações só no YouTube. Mas, apesar da popularidade da canção, um detalhe pode ter passado despercebido: a composição é assinada pelo músico Eduardo Henrique Marin, 30 anos, natural de Palmitinho, município de 8 mil habitantes do norte gaúcho.

Marin, que hoje vive em Frederico Westphalen, é o compositor de outros 300 sucessos gravados em todo o Brasil, com intérpretes de peso como Israel e Rodolffo, Hugo e Guilherme, Gustavo Mioto, Henrique e Diego, Grupo Pixote e Solange Almeida.

O talento se mostrou ainda na escola, quando se destacava nas redações. Mas o “dom” da escrita só virou trabalho há pelo menos 10 anos, enquanto ele trabalhava como baterista em bandas de sertanejo. Com o talento nato, mais tarde optou por focar exclusivamente nas composições.

— Percebi que poderia trabalhar (como compositor) quando escrevi minha primeira música com um amigo, Anderson Lira, e ele acabou gravando a música. Foi depois disso que comecei a levar a sério e muitas portas se abriram, inicialmente no segmento bailão, com as bandas de baile.

Leia Mais Truco Missioneiro: jovem de São Miguel das Missões cria baralho temático da cultura guarani

Dali em diante, o palmitense não parou mais e, em 2022, veio a oportunidade de gravar "Guardanapo", uma das músicas mais tocadas quando se trata dos bailões gaúchos. Sucesso pela Rainha Musical, a música foi “encomendada” inicialmente para outro cantor, mas o vocalista da Rainha, Mauricio Lima, sentiu “algo diferente” na letra:

— Estávamos compondo para o projeto novo do Léo Magalhães, a música foi feita pensando nele. Mas o cantor Mauricio Lima, do Rainha, é nosso parceiro de composições. Ele ouviu e sentiu algo diferente de primeira. Então foi atrás da liberação e lançou antes do Léo soltar — conta Eduardo.

A faixa abriu o DVD “100 anos No Meio do Povo”, da Rainha Musical. A receita para cair no gosto do público une dois ingredientes principais: fala da dor de perder um amor e cita a letra marcante de Amado Batista: “Princesa, a musa dos meus pensamentos”

— Eu lembro como se fosse hoje de quando tive a ideia, o tema principal. Visualizei um homem chegando em um bar, sentando sozinho na mesa, vendo os casais felizes ao seu redor e pedindo para o cantor da noite cantar um sucesso do Amado Batista. Esse pedido foi entregue em um guardanapo amassado, onde nasceu o nome da música — revela Eduardo.

O sucesso veio naturalmente e Marin se consagrou como compositor no ramo. Apesar da alegria em ver uma composição sua como hit, ele conta que foi pego de surpresa com tanta adesão.

— Não sabia que a composição poderia tomar essa proporção e que eu pudesse viver dessa arte. Me sinto honrado e feliz vendo o tamanho que elas tomam, principalmente a Guardanapo. Costumamos dizer que é uma música atemporal e vai atravessar gerações.

O que vem por aí

Seguindo a receita do sucesso, a banda Rainha Musical lançou no início de junho uma nova parceria com Marin. Dessa vez é a canção “Papagaio” que vai estrear nos próximos bailões.