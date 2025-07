De jantar literário a concerto solidário: veja a agenda cultural do fim de semana no norte do RS

Festa na Colônia, jantar literário, shows de rock e apresentação de violinistas argentinos: essas são algumas das atrações que Passo Fundo e região recebem neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (18) no norte do Estado.

Festa na Colônia

Evento celebra cultura italiana. Samuel Agazzi / Divulgação

A partir desta sexta-feira (18), o município de Casca promove a Festa na Colônia. O evento voltado para religiosidade, cultura e gastronomia segue até o domingo (20) e acontece na Vila Evangelista.

Além de desfile temático, passeio turístico, feira de artesanato e agroindústria, jogos de bodega e caminhada religiosa, a programação também inclui o show humorístico "Vizinho Colono" e baile italiano do Grupo Passiones.

A festa tem entrada gratuita. Todas as atrações podem ser conferidas no Instagram da prefeitura de Casca (@prefeituracasca).

Concerto solidário

Apresentação está marcada para acontecer às 20h do sábado (18) em frente ao Memorial da Imigração Judaica, em Quatro Irmãos. Orquestra de Concertos de Erechim / Divulgação

A Orquestra de Concertos de Erechim em parceria com a Banda Klezmer Knaidel e a cantora Luciana Vargas se apresentam em frente ao Memorial da Imigração Judaica, em Quatro Irmãos, no sábado (19).

Além de celebrar os 50 anos da Orquestra, o evento também tem como objetivo arrecadar recursos para a recuperação do Memorial no norte do Estado, que abrigou o Hospital Israelita Leonardo Cohen.

O início do concerto está marcado para as 20h e deve contar com canções clássicas, gaúchas e judaicas. Para quem for ao local, a entrada é franca. Já para o público que optar por assistir de forma virtual, a inscrição tem valor de R$ 190 e pode ser feita através do site oficial do concerto.

Duo Amor de Tango

No sábado (19), Passo Fundo recebe a dupla de violinistas argentinos Duo Amor de Tango. A atração faz parte do circuito comemorativo em alusão aos 40 anos de carreira do músico Ricardo Pacheco.

O encontro está marcado para acontecer às 20h no Teatro Múcio de Castro. O valor da entrada é de R$ 40, e o ingresso pode ser adquirido através do contato (54) 9 9965-0642.

Mês do Rock Sesc Passo Fundo

Sesc promove atividades em alusão ao Mês do Rock até o dia 27 de julho. Sesc Passo Fundo / Divulgação

O Sesc Passo Fundo oferece neste final de semana duas atrações programadas para o Mês do Rock.

No sábado (19), a banda Templô apresentará um repertório autoral, com músicas que falam sobre as vivências, influências e a identidade construída dos integrantes ao longo do tempo. O show está marcado para as 20h no Teatro do Sesc.

Já no domingo (20), a banda Alto Exílio sobe ao palco com clássicos do rock nacional dos anos 1980 e 1990, além de músicas autorais que fizeram parte da história da banda. O encontro é às 20h, no Teatro do Sesc.

Os ingressos para os espetáculos são limitados e podem ser adquiridos através do site do Sesc no valor de R$ 60 para o público geral, R$ 30 meia-entrada e R$ 20 para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com Credencial Sesc. Outras informações podem ser solicitadas através do telefone (54) 3313-4318 ou (54) 3311-9973.

Jantar Literário

Uma noite encantada, cheia de magia, mistérios e jogos. Esta é a proposta da 4ª edição do evento Jantar Literário que acontece no sábado (19). Nesta edição, o encontro tem como temática o gênero fantasia.

Entre os pratos confirmados estão: creme de cogumelos portobello e shitake defumados com cebolas caramelizadas e crème fraîche, pão de fermentação natural, além de um frango ao primo canto assado e defumado com macieiras frutíferas com redução de vinho tinto e balsâmico numa cama de aligot de batatas de queijo. A sobremesa será sorvete de cardamomo com flor do Japão e calda surpresa. O cardápio é assinado pelo chef Vinícius Mendes Leite.