De crônicas a ficção, conheça cinco obras escritas por passo-fundenses no Dia do Escritor

Celebrado na sexta-feira (25), o Dia do Escritor é um convite para celebrar os talentos de Passo Fundo que já publicaram suas obras mundo a fora.

Na Biblioteca Municipal Arno Viuniski , uma parede inteira reúne centenas de obras escritas por quem nasceu no município , disponíveis gratuitamente para a população.

Pensando em divulgar a produção cultural local, GZH Passo Fundo separou cinco títulos de escritores com diferentes narrativas, estilos e contribuições à literatura regional. Confira a seguir.

Cartas para Mariana

Lançado no fim de junho, "Cartas para Mariana" é de autoria do escritor Gabriel Cavalheiro Tonin, o Gabito. Mariana , a Mãe Preta , personagem de uma famosa lenda de Passo Fundo, é a protagonista da obra .

O livro é um compilado de crônicas e cartas que Gabito escreveu durante dois anos sobre diferentes temas que vão desde reflexões pessoais até diálogos sobre a vida , a cidade e as transformações sociais .

A publicação fez parte de um projeto maior, chamado "Cartas para Mariana — Circuitos de Leitura Coletiva", financiado com recursos do 8° Prêmio Funcultura. A ilustração da capa foi produzida por Isadora Alves Maia , estudante de 14 anos, vencedora de um concurso promovido para escolher a ilustração.

Sonhos pedagógicos da professora Antônia

Obra é assinada por Agostinho Both.

Na obra que integra a Coleção Sonhos e Resistência, Agostinho Both expressa, em linguagem literária, sua convicção de que a escola ainda não cumpriu totalmente seu papel educacional . O livro funciona como uma crítica ao abandono histórico da responsabilidade da escola no desenvolvimento moral dos estudantes.

Se eu não posso ser quem sou

Ao deixar Porto Alegre rumo a San Pedro, no deserto do Atacama, onde um motorhome a espera, Geórgia revisita seu passado e os caminhos que a levaram à decisão de viver na estrada . Durante a jornada, ela se pergunta como suportou tanto tempo confinada em escritórios e repartições.

Em meio a memórias e expectativas, a protagonista da obra de Leila de Souza Teixeira passa a questionar tudo o que, de forma silenciosa e estrutural, distancia os seres humanos de sua própria essência . O título do livro é inspirado em um verso de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa.

É pra copiar?

A tragicomédia da vida escolar reúne contos que abordam, com leveza e bom humor, os desafios e situações cotidianas vividas por professores no passado e presente.

As histórias trazem à tona reflexões sobre o ambiente escolar, revelando com sensibilidade e ironia o que se passa entre quadros, cadernos e corredores. Mais do que divertir, a obra de Eduardo Albuquerque convida o leitor a se reconhecer nas cenas narradas.