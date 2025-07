Concerto arrecada recursos para o Memorial da Imigração Judaica, em Quatro Irmãos

No próximo sábado (19), a Orquestra de Concertos de Erechim, junto com a Banda Klezmer Knaidel e a cantora Luciana Vargas, se apresenta em frente ao Memorial da Imigração Judaica, em Quatro Irmãos. O evento busca arrecadar recursos para a recuperação do prédio no norte do RS, que abrigou o Hospital Israelita Leonardo Cohen.