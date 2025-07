Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 16 de julho

Família embarca em uma missão de resgate ao Papai Smurf em novo filme. Sony Pictures Animation / Divulgação

Os Smurfs, famosos personagens infantis conhecidos pela cor azul, voltam às telonas de Passo Fundo nesta semana em uma nova aventura. Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 16 de julho.

Smurfs

Em uma nova e mágica aventura, os Smurfs vão encarar uma missão de resgate do Papai Smurf, que foi sequestrado por um novo e misterioso vilão. No caminho, eles descobrem uma família da qual se define como guardiã do bem, não só da Vila dos Smurfs, mas também de todo o mundo. Com o encontro, uma nova grande questão deverá respondida: o que significa ser um Smurf? A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 16h20min (todos os dias)

: às 16h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h15min (todos os dias)

Superman

Um herói movido pela crença e pela esperança na bondade da humanidade. Em Superman, acompanhamos a jornada do super-herói em tentar conciliar suas duas personas: sua herança extraterrestre como kryptoniano e sua vida humana, criado como Clark Kent na cidade de Smallville no Kansas. O chamado de Superman será colocado à prova através de uma série de novas aventuras épicas e diante de uma sociedade que enxerga seus valores de justiça e verdade como antiquados. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 16h, às 18h40min e às 21h20min (todos os dias)

: às 16h, às 18h40min e às 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h, às 15h30min, às 16h30min, às 18h, às 19h, às 20h30min e às 21h30min (todos os dias)

Jurassic World: Recomeço

Cinco anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes estão em ambientes equatoriais isolados, onde o clima se assemelha ao que permitiu sua prosperidade no passado. Dentro dessa biosfera tropical, as três criaturas mais colossais detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão, cercada de perigos, coloca a equipe diante de desafios extremos, enquanto lutam contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 18h20min e às 21h (todos os dias)

: às 18h20min e às 21h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 13h30min (sábado e domingo), às 16h, às 18h30min, às 20h e às 21h (todos os dias)

F1: O Filme

Depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pearce, o jovem novato da escuderia fictícia ApexGP. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa, para isso ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h30min (todos os dias)

Elio

Elio é um menino de 11 anos extremamente sonhador, artístico e criativo. Sua dificuldade em se encaixar o torna um garoto solitário, mas muito imaginativo. Sua fascinação pelo espaço e sua obsessão por aliens e vida fora da Terra acabam o levando por engano para Comuniverso, um reino onde opera uma organização interplanetária que abriga representantes de múltiplas e diferentes galáxias. A aventura dos sonhos de Elio começa e rapidamente ele é confundido pelas criaturas como o embaixador e líder da Terra. A partir daí, o menino precisa superar confusões e crises intergalácticas, formar laços com vidas alienígenas e descobrir quem ele realmente é e qual é o seu verdadeiro destino. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 13h50min (segunda e quarta-feira)

M3GAN 2.0

Dois anos após M3GAN sair do controle, sua criadora tornou-se defensora da regulamentação da IA. Sem que ela saiba, a tecnologia de M3GAN foi roubada e usada para criar uma arma militar conhecida como Amelia, a espiã assassina definitiva. Com o futuro da humanidade em jogo, Gemma percebe que sua única opção é ressuscitar M3GAN e aprimorá-la, tornando-a mais rápida, mais forte e ainda mais letal. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 18h30min (de quinta a segunda-feira) e às 15h50min (terça e quarta-feira)

: às 18h30min (de quinta a segunda-feira) e às 15h50min (terça e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 19h (quinta-feira)

Como Treinar Seu Dragão

Na acidentada ilha de Berk, onde vikings e dragões convivem em constante conflito, vive Soluço, um jovem imaginativo e subestimado pelo pai, o Chefe Stoico. Diferente de seus conterrâneos, Soluço não possui habilidade para caçar dragões, mas busca provar seu valor. Tudo muda quando ele derruba um temido Fúria da Noite, mas, em vez de matá-lo, forma uma improvável amizade com o dragão, a quem chama de Banguela. Esse laço revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando séculos de tradições e crenças da sociedade viking. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 13h50min (todos os dias)

: às 13h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h e às 17h30min (todos os dias)

Lilo & Stitch

Conta a divertidíssima e comovente história de Lilo, uma solitária garotinha havaiana que adota um novo cachorrinho. O que ela não sabe é que Stitch, o experimento 626, é um expressivo alienígena fugitivo que vai ajudar a reestabelecer sua família. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 13h30min (sábado e domingo) e às 13h50min (sexta e terça-feira)

: às 13h30min (sábado e domingo) e às 13h50min (sexta e terça-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h15min (todos os dias)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)