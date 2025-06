Whindersson Nunes se apresenta em Passo Fundo e Erechim em julho; ingressos já estão à venda 

Espetáculo "Isso Definitivamente Não é um Culto" mistura humor e reflexões para a vida. Instagram / Reprodução

O youtuber, comediante, ator, músico — e agora lutador de box — Whindersson Nunes, trará seu novo show para o norte gaúcho em julho. O espetáculo inédito "Isso Definitivamente Não é um Culto" promete misturar humor e reflexões.

As apresentações acontecerão em Passo Fundo, às 21h do dia 5 de julho, na Arena Clube Comercial. Já em Erechim, o show será no dia 6 de julho, às 19h, no Teatro da URI.

A classificação indicativa do espetáculo é de 16 anos. Os ingressos já estão à venda e variam entre R$ 50 e R$ 300. Eles podem ser adquiridos no site oficial do artista.

Entre os temas de "Isso Definitivamente Não é um Culto" estão idosos, física e universo, pessoas, sexo, Brasil e seus sotaques. O show também fala sobre as palavras e seus significados ao longo do tempo, e traz algumas dicas para levar a vida mais em paz.

Pausa na carreira

Seu quinto e último show já passou por cidades europeias como Barcelona, Lisboa e Madri. Desde o dia 3 de junho, as apresentações acontecem em solo nacional.