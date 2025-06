Truco Missioneiro: jovem de São Miguel das Missões cria baralho temático da cultura guarani

Truco Missioneiro foi criado neste ano em São Miguel das Missões. Duda Fotografias / Divulgação

Um jovem de São Miguel das Missões, no noroeste do Estado, desenvolveu uma nova cara para a roda de jogo de truco. O baralho, que por si só já é um ritual dos gaúchos, se tornou ainda mais bairrista com os naipes “tradicionais” substituídos por artigos da cultura guarani. Lanças, flautas e até líderes missioneiros, como Sepé Tiarajú, são as estrelas do “Truco Missioneiro: o truco das Missões”.

Quem teve a ideia foi a acadêmico de Ciências da Computação, Dhener Amaral Mello, 24 anos. Natural de Santo Ângelo, mas criado em São Miguel das Missões, ele teve a ideia de homenagear a identidade missioneira enquanto jogava uma partida com os amigos:

— Estava entre amigos, conversando e jogando, até que um deles colocou na mesa um baralho de truco gaudério. Ali eu pensei que, se temos o truco gaudério, paulista e o espanhol, porque não ter um da cultura jesuíta guarani? Pesquisei e vi que ninguém tinha criado, então resolvi fazer.

O trabalho de desenvolvimento levou cerca de sete meses, entre pesquisa e impressão. As ilustrações das cartas foram inspiradas no cotidiano dos povos guaranis. A substituição dos naipes foi feita da seguinte forma: a espada virou lança guarani, os bastos tornam-se flautas, as copas são balaios e cestos e o ouro é agora medalhão.

Também há espaço para reinterpretação de grandes nomes da resistência indígena à colonização portuguesa e espanhola. As cartas de número 10 são indígenas mulheres, as 11 são representadas pelo líder missioneiro Sepé Tiarajú e as 12 são Nicolau Languiru, líder indígena que lutou em São Gabriel no episódio conhecido como Batalha do Caiboaté.

Além do baralho, o Truco Missioneiro ainda deve ter sete cartas extras destinadas aos Sete Povos das Missões. As cartas levam uma ilustração e pequeno texto sobre cada um dos locais.

— Quero que seja uma ferramenta de valorizar nossa cultura local, aqui e em todo o Brasil. Que enquanto as pessoas joguem, aprendam e se conectem com a história dos povos guaranis — pontua Dhener.

O futuro da ideia

O Truco Missioneiro foi lançado durante a semana de comemoração do aniversário de São Miguel das Missões, em abril. A ideia é que ele se torne material didático das escolas e também seja comercializado para o público ainda neste ano.

— Vamos disponibilizar unidades nas escolas para que os alunos possam estudar a cultura através dos jogos. Sabemos que o truco está dentro das escolas, que muitos aprendem a jogar nos intervalos e queremos que eles utilizem — resume o idealizador.