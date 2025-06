Tributos a Erasmo Carlos e Gal Costa acontecem em Passo Fundo

Espetáculo sobre o Tremendão acontece no sábado (28). Guto Costa / Divulgação

Tributos a dois grandes nomes da música brasileira movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Em "O Nome Dela É Gal", Fernanda Copatti homenageia Gal Costa. Já "Vem quente que eu estou fervendo" traz os grandes sucessos de Erasmo Carlos.

Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (26) no norte gaúcho.

O Nome Dela É Gal

Show já passou por Carazinho. Andréa Graiz / Agencia RBS

Fernanda Copatti entra no palco vestida de vermelho e preto, adornada com muitos acessórios dourados. Com um timbre autêntico e marcado pela frontalidade, ela emite as primeiras notas em um show que homenageia uma das maiores vozes da música brasileira: Gal Costa.

O "Nome Dela é Gal" estreou em 2015, criado para celebrar os 70 anos da cantora. Agora tem a missão de perpetuar seu legado e levar sua memória.

O espetáculo chega a Passo Fundo nesta quinta-feira (26), com apresentação às 20h no Teatro do Sesc. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20.

Um Gole de Comédia

Prepare-se para uma noite de risadas com o show de stand up comedy "Um Gole de Comédia". No espetáculo, Rafe Finkler compartilha histórias duvidosas da infância, aventuras de viagem e presepadas da vida.

A apresentação acontece às 22h no Teatro Municipal Múcio de Castro. Os ingressos variam entre R$ 10 e R$ 20.

Hip Hop Sambô

Nesta sexta-feira (27), o projeto cultural "Hip Hop Sambô — Ritmos da Resistência" promove uma série de atividades artísticas em Passo Fundo. A programação começa às 9h30min, no Teatro Municipal Múcio de Castro, com um bate-papo conduzido pelos cantores e compositores Aléssio Batista e Nitro Di.

Logo depois, às 10h30min, acontece uma apresentação musical. Já a partir das 14h, a Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Tocchetto recebe três oficinas artísticas gratuitas: grafite, produção musical e dança.

Vem quente que eu estou fervendo

Equipe por trás do espetáculo sobre Erasmo Carlos. Wagner & Cia / Divulgação

Na noite de sábado (28), o Teatro do Sesc Passo Fundo recebe o espetáculo “Vem quente que eu estou fervendo: um tributo a Erasmo Carlos, o gigante gentil”. A apresentação traz uma imersão na obra de um dos nomes mais marcantes da música brasileira, reunindo sucessos que atravessam gerações.

Com um repertório repleto de clássicos, o espetáculo convida o público a relembrar momentos inesquecíveis da música brasileira, embalado por canções como “É Proibido Fumar”, “Sentado à Beira do Caminho”, “Festa de Arromba” e “É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo”. A apresentação às 20h contará com as participações especiais de Geancarlo Rotta de Camargo, ator, músico e professor, e de Chico Fran, músico, produtor e compositor.

Os ingressos podem ser comprados pelo valor de R$ 50.

Arraiá do Rito

No domingo (29), acontece o Arraiá do Rito com o Bloquito. Vai ter forró com sanfoneiro, zabumba com batuqueiro de primeira e para cansar os pés de tanto dançar.

O evento começa às 17h no Rito Espaço Coletivo. Vai ter ainda quentão, pipoca, pinhão e outros quitutes. A participação é mediante contribuição espontânea para ajudar o Rito na caixinha da quermesse.

