Projeto “Hip Hop Sambô” aborda história dos gêneros musicais em oficinas culturais 

Valorizar expressões culturais do hip hop e do samba , gêneros que nasceram da resistência e da luta das classes populares . É com esse objetivo que, na próxima sexta-feira (27), o projeto cultural "Hip Hop Sambô — Ritmos da Resistência" promove uma série de atividades artísticas em Passo Fundo , no norte gaúcho.

A programação começa às 9h30min, no Teatro Municipal Múcio de Castro , com um bate-papo conduzido pelos cantores e compositores Aléssio Batista e Nitro Di, abordando a história dos gêneros musicais e suas trajetórias pessoais. Logo depois, às 10h30min, acontece uma apresentação musical.

Além de proporcionar acesso à cultura, o projeto quer fortalecer a autoestima das comunidades e a integração social por meio de música e arte. A ideia partiu de Aléssio Batista, que desde 2003 atua na cena hip hop no interior do RS e é o criador da Batalha de MCs de Passo Fundo.

"Hip Hop Sambô — Ritmos da Resistência" conta com financiamento do Pró-Cultura e do Governo do Estado, e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. A iniciativa já passou por Canoas, na Região Metropolitana, e na quinta-feira (26) estará em Nova Prata, Região da Serra.