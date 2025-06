Para ver Deus em todos os lugares: como nasceu a música que venceu o Carijo da Canção Gaúcha em 2025

O compositor Leonardo Quadros foi quem teve a inspiração para a música "Meu Deus Mora no Campo". Reprodução RBS TV / Divulgação

Onde está Deus?: esse foi o questionamento do compositor Leonardo Quadros para criar a música "Meu Deus Mora no Campo", que venceu o Carijo da Canção Gaúcha em 2025. Com dedilhados de violão e compassos marcados na guitarra (ouça acima), a milonga surgiu quando Quadros se deparou com diferentes realidades enquanto andava pelas ruas de Porto Alegre.

— A caminho do ensaio, passei em frente a uma igreja onde havia fiéis rezando e pouco depois me deparei com pessoas em situação de rua. Isso me tocou e veio a indagação: onde está Deus? Será que está só na igreja ou junto daquelas pessoas também? — lembra o compositor.

Munido de papel e caneta, Quadros anotou o pensamento ali mesmo, na rua, e começou a projetar a melodia que daria origem à milonga. Para isso, gravou um áudio no áudio no celular com algumas ideias de versos e, ao chegar em casa, criou a estrutura da canção.

A melodia completa veio cerca de um ano depois, durante viagem com o músico Guilherme Castilhos, que classificou a criação como "espontânea": segundo ele, os versos não demoraram a ganhar ritmo de milonga e, alguns arranjos mais tarde, estava pronta para ser apresentada no palco de algum festival.

— O Leo costuma carregar o caderno de composições e pedi para dar uma olhada. Quando me deparei com a letra, achei muito bonita e pedi para fazer uma melodia. Não demorou muito para sair (a melodia), foi algo espontâneo — conta.

Quem deu voz à composição foi o músico Ângelo Franco, que vê na letra o tema universal da fé:

— Sem dúvida, abre um leque de pensamentos e análises sobre tudo: o mundo, nossa fé, nossa maneira de viver e enxergar a Deus, a natureza e a criação. Fiquei muito feliz de cantar sobre isso.

Além da interpretação dos músicos, a letra da música chama a atenção por trazer questionamentos e reflexões sobre religiosidade em todos os versos. Em uma das partes, a canção diz que "a presença de Deus se torna sorte mesmo na morte", em especial ao aliviar o sofrimento de pessoas enfermas.

— Quando falo que Deus não está atado na cruz trago um sentido mais amplo. Quis fazer uma provocação: será que Deus é só uma imagem? Será que só podemos ser pessoas boas dentro da igreja? — questionou Quadros.

Ao final, a composição parafraseia parte da oração Pai Nosso: "habita o som do tropel da tropilha em liberdade, seja feita a sua vontade, tanto na terra ou no céu" (leia a letra completa abaixo).

A letra de "O Meu Deus Mora no Campo"

Tá na figura da ovelha, pelas mãos do carneador

Sacrifício, curador, da fome de tanta gente Se encontra no Dom presente nas mãos sábias, tecelãs

Que cardam "sóis" de manhã e aquece o frio, de quem sente

Tá no Sol da manhã fria, secando o lombo da pampa

No touro, que afia a guampa, na vaca, lambendo a cria

Na vida, que se anuncia, também tá junto da morte

Que, às vezes, se torna sorte e um sofrimento alivia

O meu Deus mora no campo, rodeado de vento e luz

E não, atado na cruz nas paredes de cimento

O meu Deus tá no sustento, na bóia, de cada dia

É calor, na noite fria para quem dorme ao relento

O meu Deus mora no campo, não tem rancho na cidade

Habita na liberdade do remanso da cachoeira

Tá na flor da corticeira, na gota, mansa, abençoada

Da chuva, que vêm guasqueada e finda a seca, matreira