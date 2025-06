Grupo Menos é Mais, Henrique & Juliano e outros: veja os shows confirmados em Passo Fundo no segundo semestre de 2025

Grandes nomes da música nacional já têm agenda confirmada em Passo Fundo no segundo semestre de 2025. Para os fãs de pagode, o Grupo Menos é Mais estará na cidade em novembro, com ingressos já a venda.

No sertanejo, Henrique & Juliano se apresentam no próximo mês, com as músicas que os consagraram como a dupla mais ouvida nas plataformas de áudio no ano passado.

Leia Mais Tributos a Erasmo Carlos e Gal Costa acontecem em Passo Fundo

Ainda, a cidade também receberá dois grandes nomes da comédia nacional: Whindersson Nunes e Gio Lisboa.

Abaixo, GZH Passo Fundo lista os eventos já confirmados, com base nas principais plataformas de venda de ingressos. Confira:

Grupo Menos é Mais - Fim de Tarde

Grupo de Brasília se tornou um dos principais nomes do pagode desde 2020. João Lucas / Reprodução

Grupo Menos é Mais volta a Passo Fundo em novembro com o show "Fim de Tarde", com palco 360º e mais de quatro horas de apresentação. Donos de grandes hits do pagode, o set conta com releituras de grandes clássicos como Coração Partido, e sucessos dos três álbuns "Churrasquinho", como Lapada Dela, Melhor Eu Ir e Vai me Dando Corda.

O show será na Arena Gran Palazzo, com promoção da Rádio Atlântida. A abertura dos portões será às 16h, com show previsto para às 21h.

Onde? Arena Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275, Valinhos)

Arena Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275, Valinhos) Quando? 30 de novembro, a partir das 16h

30 de novembro, a partir das 16h Quanto? ingressos a partir de R$ 34,50, disponíveis no site MinhaEntrada

Henrique & Juliano

Show da dupla será na arena Gran Palazzo. Randes Filho / Divulgação

A dupla sertaneja mais ouvida no Brasil em 2024 no Spotify e na Deezer chega a Passo Fundo em julho. Henrique & Juliano acumulam hits como Arranhão, A Maior Saudade, Aquela Pessoa, Como É que a Gente Fica, Briga Feia e Traumatizei.

Em Passo Fundo o show será na Arena Gran Palazzo, no dia 11 de julho. Ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$ 90.

Onde? Arena Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275, Valinhos)

Arena Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275, Valinhos) Quando? 11 de julho, a partir das 21h

11 de julho, a partir das 21h Quanto? ingressos a partir de R$90, disponíveis no site Guichê Web

Cidadão Quem

Entre os destaques está a versão especial da música Amanhã Colorido. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Duca Leindecker volta a Passo Fundo com o show comemorativo aos 20 anos de lançamento do emblemático DVD acústico da banda Cidadão Quem.

No show, Duca tem a parceria do filho, Guilherme Leindecker, que toca baixo acústico em homenagem ao tio Luciano, que morreu em 2014, vítima de câncer. Entre os destaques está a versão especial da música Amanhã Colorido, arranjada de forma acústica para os 20 anos do DVD.

O show será no Teatro do Sesc, na programação do Mês do Rock.

Onde? Teatro do Sesc (Avenida Brasil, 30)

Teatro do Sesc (Avenida Brasil, 30) Quando? 13 de julho

13 de julho Quanto? ingressos neste site.

Armandinho

Artista se apresenta em show solo em julho. Duda Fortes / Agencia RBS

Queridinho dos gaúchos e voz de sucessos como Eu Juro, Outra Vida, Toca Uma Regueira Aí, Armandinho se apresenta em Passo Fundo no dia 18 de julho. O show será na Arena Clube Comercial.

Onde? Arena Clube Comercial (Estrada Geral Passo do Cruz, 1.500, bairro São Luiz Gonzaga)

Arena Clube Comercial (Estrada Geral Passo do Cruz, 1.500, bairro São Luiz Gonzaga) Quando? 18 de julho, a partir das 21h

18 de julho, a partir das 21h Quanto? ingressos a partir de R$ 50, disponíveis no site Blue Ticket

Stand up Gio Lisboa

Gio Lisboa retorna a Passo Fundo com nova apresentação Christian Bertuol / Divulgação

Gio Lisboa se apresenta em agosto em Passo Fundo com o novo stand up "Fora da Plateia". Diferente das turnês anteriores, em que a apresentação misturava comédia, música e interação com o público, o Fora da Plateia propõe uma experiência imersiva, com stand up e gravação de uma série ao vivo, integrando a cultura local do público de cada cidade.

No palco, acompanham o DJ Wander e o guitarrista Gabriel Pinho, que trazem mais dinâmica para a performance.

Onde? Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275, Valinhos)

Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1275, Valinhos) Quando? 23 de agosto, a partir das 20h

23 de agosto, a partir das 20h Quanto? ingressos a partir de R$ 45, disponíveis no site Ingresso Digital

Whindersson Nunes

Espetáculo "Isso Definitivamente Não é um Culto" mistura humor e reflexões para a vida. Instagram / Reprodução

O youtuber, comediante, ator, músico — e agora lutador de box — Whindersson Nunes trará seu novo show para Passo Fundo em julho. O espetáculo "Isso Definitivamente Não é um Culto" promete misturar humor e reflexões.

Entre os temas, o stand up fala de idosos, física e universo, pessoas, sexo, Brasil e seus sotaques. O show também aborda o significado das palavras ao longo do tempo, e traz algumas dicas para levar a vida mais em paz.