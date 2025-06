Festa de São João em Lagoa Vermelha tem fogueira de 14 metros de altura; assista ao vídeo

Com uma fogueira de 14 metros de altura, uma festa de São João no norte gaúcho quer resgatar as tradições de antigamente. O festejo promovido pela Associação dos Motoristas de Lagoa Vermelha chegou à sua 4ª edição na noite de sábado (21), reunindo cerca de 1 mil pessoas.

Os preparativos começaram há mais de um mês. A fogueira foi construída com eucalipto de reflorestamento, cortado por voluntários aos finais de semana. Após alguns dias para secar, a madeira foi transportada até a sede da associação, onde começou a dar forma à pira no último dia 30 de maio.

Mas os 14 metros não foram intencionais, conta Daltro Trevisan, que faz parte da organização:

— No primeiro ano fizemos com 10 metros, depois foi subindo um pouquinho e nesse ano chegou a 14 (metros). Não sei se ano que vem o pessoal vai ter coragem de subir mais, porque é um negócio trabalhoso para montar.

Devido à chuva que atingiu o RS nos últimos dias, a lenha ficou molhada. Assim, durante a manhã e tarde de sábado, uma equipe trabalhou para colocar enxertos no meio da madeira, facilitando a queima que aconteceu por volta das 21h30min.

Enxerto foi colocado entre as toras de madeira para facilitar a queima. Daltro Trevisan / Arquivo pessoal

Baile e casamento caipira

Na programação da festa junina raiz, o público também pode presenciar um casamento caipira e participar de brincadeiras bem tradicionais, como pescaria e cadeia, além de dançar a quadrilha.

Segundo Trevisan, a festa é voltada para toda a família, com atrações para crianças, adultos, idosos e casais. Começando sempre às 20h, se estende até as primeiras horas da madrugada.

— Hoje as escolas ou clubes fazem festa com comidas e bebidas, mas não têm muito atrativo externo. Nós resolvemos inovar com a inclusão da fogueira e outras atividades — destaca o diretor da Associação dos Motoristas de Lagoa Vermelha.