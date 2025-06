Dia do Cinema Brasileiro: veja filmes ambientados em Passo Fundo 

Teixeirinha na Praça da Cuia durante cena de "O Gaúcho de Passo Fundo" (1978). Teixeirinha / Reprodução

Em alta depois da conquista do Oscar por Ainda Estou Aqui e do sucesso de O Agente Secreto no Festival de Cannes, o cinema nacional tem um dia para chamar de seu. Celebrada nesta quinta-feira (19), a data faz alusão ao que seriam as primeiras filmagens feitas no Brasil.

O 19 de junho foi escolhido como Dia do Cinema Brasileiro porque, em 1898, teria sido a data em que foram feitas as primeiras imagens a partir de um cinematógrafo em território nacional. O filme da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, é do italiano Afonso Segreto, que a bordo do navio Brésil trouxe a tecnologia para o país.

Mas, mais do que história, a data busca destacar as produções nacionais. Por isso, no Dia do Cinema Brasileiro, GZH Passo Fundo separou uma lista com quatro filmes que se passam na cidade do norte gaúcho ou tiveram parte das cenas gravadas por aqui. Veja a seguir.

Filmes ambientados em Passo Fundo

O Gaúcho de Passo Fundo

Lançado em 1978, o filme retrata Teixeirinha como herói e artista na cidade em que viveu a partir dos 30 anos e que adotou como sua terra natal. Entre as façanhas interpretadas pelo astro, o espectador passeia por locações conhecidas, incluindo a Praça da Cuia e o plenarinho da Câmara de Vereadores.

Um dos artistas mais populares do Estado, Vitor Mateus Teixeira foi responsável por firmar a identidade passo-fundense. Ainda que tenha nascido em Rolante, na Região Metropolitana, é responsável pela letra “Sou do Rio Grande lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito", que faz parte da trilha sonora do filme.

Maverick: Caçada no Brasil

Gravado em inglês, mas com perseguição eletrizante em plena Avenida Brasil. O filme de 2016 tem troca de tiros, brigas e uma grande rede de mentiras que inclui a indústria farmacêutica, cartel internacional e até congressista estadunidense.

Na trama, Jack Maverick investiga uma estranha série de suicídios em Passo Fundo. A situação fica cada vez mais complexa quando ele descobre que os acontecimentos estão relacionados ao tráfico de drogas, fazendo parte de uma gigantesca conspiração.

A direção e o protagonismo são do gaúcho Emiliano Ruschel, que morou no norte gaúcho.

Segredos

Outro filme dirigido e protagonizado por Emiliano Ruschel, mas desta vez na companhia da atriz Danni Suzuki, que teve a cidade como locação. A Universidade de Passo Fundo (UPF) e o Prix Hotel serviram de cenário para a história de um casal rico que tenta manter as aparências, mas tem a relação impactada pela dinâmica abusiva e por segredos particulares.

No filme, gravado também em Joinville, os diálogos também são todos em inglês para atrair o público internacional. O personagem Noah, interpretado pelo gaúcho, é um diplomata suíço que conhece a brasileira Naomi durante a faculdade nos Estados Unidos.

Sinais

Há mais de 20 anos, o diretor M. Night Shyamalan foi o responsável por colocar Passo Fundo no mapa do terror ao lançar Sinais. Uma das cenas mais marcantes do longa de 2002 é ambientada na cidade do norte gaúcho, apesar de ter sido gravada em Miami, nos Estados Unidos.