De Patrulha Canina à Gal Costa: veja os destaques da agenda cultural do norte do RS

Show para o público infantil tem duas sessões no domingo. Orth Produções / Divulgação

Patrulha Canina, tributo à Gal Costa e noite do improviso são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo e Carazinho neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam nesta sexta-feira (20) no norte gaúcho.

50 Tons de Pretas

Duo mistura samba, clássicos da MPB e composições autorais. Ricardo Lage / Divulgação

O Teatro do Sesc Passo Fundo recebe nesta sexta-feira (20), às 20h, o show da banda 50 Tons de Pretas. Formado pelas cantoras Dejeane Arruée e Graziela Pires, o duo é conhecido pelo carisma no palco e por performances que envolvem o público com um repertório que mistura samba, clássicos da MPB e composições autorais.

A apresentação tem entrada gratuita, mediante retirada prévia de ingressos. A proposta do espetáculo "Tira o Teu Racismo do Caminho SOU PRETA" é levar música, arte e conscientização antirracista para as cidades brasileiras.

Dino Fonseca

Expoente da nova safra do rock mineiro e fundador da banda de rock Made Of Steel, o músico Dino Fonseca se apresenta em Passo Fundo neste sábado (21). O show, com temática flashback, será no Gran Palazzo, a partir das 23h.

Dono de uma voz com timbre marcante, Dino Fonseca vai dar vida a canções que marcaram época com novas versões e arranjos, incluindo sucessos de Bon Jovi, Queen e outros artistas de renome internacional. Os ingressos disponíveis variam entre R$ 200 e R$ 1.800 a mesa.

Leia Mais Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 25 de junho

Amizade: Mãos que Criam, Corações que Sentem

A Galeria Estação da Arte, na Gare Estação Gastronômica de Passo Fundo, recebe a exposição "Amizade: Mãos que Criam, Corações que Sentem", promovida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A mostra inclui trabalhos artísticos desenvolvidos por usuários da Política de Assistência Social da entidade e segue aberta ao público até domingo (22). A exposição gratuita abre das 14h às 17h na sexta-feira e das 16h às 19h no fim de semana.

Leia Mais Usuários da Apae têm exposição na Galeria Estação da Arte; saiba quando visitar

Patrulha Canina

Prepare-se para muita ação, fofura e uma capivara em apuros. A turma mais querida do teatro chega a Passo Fundo com duas apresentações da Patrulha Canina em “Missão o Resgate da Capivara e Outras Histórias”.

O espetáculo acontece no próximo domingo (22), às 16h e às 18h, no Teatro Municipal Múcio de Castro. Os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 60.

O Nome Dela É Gal

Espetáculo homenageia a cantora Gal Costa. Manuela Scarpa / Divulgação

Fernanda Copatti entra no palco vestida de vermelho e preto, adornada com muitos acessórios dourados. Com um timbre autêntico e marcado pela frontalidade, ela emite as primeiras notas em um show que homenageia uma das maiores vozes da música brasileira: Gal Costa.

O "Nome Dela é Gal" estreou em 2015, criado para celebrar os 70 anos da cantora. Agora tem a missão de perpetuar seu legado e levar sua memória.

O espetáculo chega a Carazinho nesta quarta-feira (25), com apresentação às 20h no Teatro do Sesc. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20.

Noite do Improviso

A companhia de humor e comédia Os Bigodes apresenta em Passo Fundo o espetáculo "Noite do Improviso". O show de humor é totalmente improvisado e feito na hora, com interação da plateia com ideias e temas para as cenas.

A apresentação acontece no Teatro Múcio de Castro às 20h da quarta-feira (25). Os ingressos antecipados custam R$ 20.