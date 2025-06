De Hello Kitty à Agatha Christie: veja os destaques da agenda cultural de Passo Fundo

Jantar inspirado pelas obras da dama dos romances policiais acontece no sábado. PLANET NEWS LTD / AFP

Exposição nacional sobre a gatinha Hello Kitty, as últimas apresentações do Festival de Teatro Gurias em Cena e um jantar inspirado nas obras da escritora Agatha Christie são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (5) no norte gaúcho.

Hello Kitty Parade

Escultura ficam expostas até o dia 29 de junho. Divulgação / Divulgação

Começou na terça-feira (3) e segue até o fim do mês, no Passo Fundo Shopping, a exposição Hello Kitty Parade. São 38 esculturas exclusivas, criadas por artistas brasileiros que expressaram todo seu amor, talento e criatividade em versões únicas da personagem que marcou gerações.

A exposição é 100% gratuita e as peças que retratam a gatinha mais famosa do mundo estão espalhadas pelo shopping.

Gurias em Cena

Este fim de semana está recheado de apresentações do Festival de Teatro Gurias em Cena. Ainda nesta quinta-feira (5) tem apresentação da peça Clarice Mulher — Ateliê Elisandra Assunção, às 20h no Teatro Múcio de Castro. Na sexta-feira (6) é a vez de Mostra Paralela Jovens Artistas, e no sábado (7) do espetáculo Carolina e outras vozes — Trupe di Trapu.

Também no sábado acontece uma oficina de iniciação à palhaçaria para mulheres. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20 e a programação completa você confere neste link.

Festival de Cinema Integrado

Acontece nesta sexta-feira (6), a 17ª edição do Festival de Cinema Integrado. A mostra premia curtas-metragens produzidos por estudantes a partir da adaptação de obras literárias.

O festival busca promover a integração entre diferentes áreas do conhecimento, unindo literatura, cinema, música, fotografia, design gráfico e oralidade. O evento acontece a partir das 19h, no Centro de Eventos do campus 1 da UPF.

A Canção da Fada

Na tarde do sábado (7), acontece o espetáculo A Canção da Fada na Casa Drum. As sessões são às 16h e às 18h30min, com ingressos custando R$ 25.

No espetáculo, Jaque Drum convida o público para uma viagem mágica por canções, em uma história poética para crianças e adultos se reconectarem com seu eu interior.

Jantar Literário

Agatha Christie é a criadora de personagens icônicos da literatura policial, como Hercule Poirot e Miss Marple. PLANET NEWS LTD / AFP

A união de clássicos da literatura mundial com gastronomia chega a sua 3ª edição em Passo Fundo. É o Jantar Literário, que acontece às 20h de sábado (7) e tem como temática da vez as obras da dama dos romances policiais, a escritora britânica Agatha Christie.

Durante a noite serão servidos três pratos inspirados nas obras da autora: Domates Dolmasi, Crni Rizot e Tarte Tatin. A experiência tem o valor de R$ 140 por pessoa e as reservas devem ser feitas com antecedência.

Leia Mais Com uso de IA, Agatha Christie volta à vida para dar aulas de escrita policial

O evento ainda tem uma proposta imersiva, seguindo a temática principal dos livros da homenageada da noite. Um assassino estará à solta durante o jantar, e os convidados precisarão fazer alianças, encontrar pistas e resolver as charadas para descobrir o mistério.