Com Neto Fagundes e João Chagas Leite, "Galpão Crioulo"  tem gravações em Ijuí no domingo 

Apresentador Neto Fagundes desembarca na Região Noroeste para as gravações do programa.

Gaúchos e gaúchas de todas as querências têm programação especial marcada para o próximo domingo (22). Em Ijuí, no noroeste do RS, acontece a gravação de uma edição especial do Galpão Crioulo, programa tradicionalista da RBS TV.