Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 25 de junho

Elio e Glordon são os personagens principais da nova animação da Pixar. Pixar / Divulgação

Mais uma animação com o selo Pixar e Disney chega aos cinemas de Passo Fundo nesta semana. A estreia é de Elio, que conta as aventuras de um menino fascinado pelo espaço, aliens e vida fora da Terra.

A outra novidade nas telonas é o revival da franquia Extermínio (2002). Em A Evolução, a história se passa 28 anos depois do primeiro filme, quando a epidemia de zumbis passou por mutações e apresenta uma nova variedade do vírus.

Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 25 de junho.

Elio

Elio é um menino de 11 anos extremamente sonhador, artístico e criativo. Sua dificuldade em se encaixar o torna um garoto solitário, mas muito imaginativo. Sua fascinação pelo espaço e sua obsessão por aliens e vida fora da Terra acabam o levando por engano para Comuniverso, um reino onde opera uma organização interplanetária que abriga representantes de múltiplas e diferentes galáxias. A aventura dos sonhos de Elio começa e rapidamente ele é confundido pelas criaturas como o embaixador e líder da Terra. A partir daí, o menino precisa superar confusões e crises intergalácticas, formar laços com vidas alienígenas e descobrir quem ele realmente é e qual é o seu verdadeiro destino. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 13h50min e às 18h10min (quinta-feira, sábado e domingo), às 14h e às 18h30min (sexta, segunda, terça e quarta-feira)

: às 13h50min e às 18h10min (quinta-feira, sábado e domingo), às 14h e às 18h30min (sexta, segunda, terça e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 15h30min (todos os dias), às 14h30min, às 16h45min, às 19h15min e às 21h15min (de quinta-feira a domingo), às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (de segunda a quarta-feira)

Extermíno: A Evolução

Já se passaram três décadas desde que o vírus da raiva escapou do laboratório de pesquisas médicas e contaminou grande parte da humanidade, transformando-os em zumbis apavorantes. Em uma ilha isolada, um grupo encontrou um jeito de viver entre as criaturas. Amparados por um muro e conectados com os territórios contaminados por uma estrada altamente protegida, alguns cidadãos precisam sair numa missão, onde descobrem novos horrores e mutações que parecem ter acometido não só os infectados, mas também os sobreviventes que ficaram. A classificação é 18 anos.

Passo Fundo Shopping: às 15h, às 17h15min, às 19h30min e às 21h45min (de quinta-feira a domingo), às 16h45min, às 19h e às 21h15min (de segunda a quarta-feira)

Bailarina

A trama segue uma assassina habilidosa que foi treinada nas tradições da organização Ruska Roma, uma academia de balé que funciona secretamente como uma escola de mercenários. Ela busca vingança contra aqueles que assassinaram sua família e revela o mundo das assassinas de aluguel. O filme se passa entre os eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum e John Wick: Capítulo 4. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h15min e às 21h (de quinta-feira a domingo), às 18h e às 20h15min (de segunda a quarta-feira)

Como Treinar Seu Dragão

Na acidentada ilha de Berk, onde vikings e dragões convivem em constante conflito, vive Soluço, um jovem imaginativo e subestimado pelo pai, o Chefe Stoico. Diferente de seus conterrâneos, Soluço não possui habilidade para caçar dragões, mas busca provar seu valor. Tudo muda quando ele derruba um temido Fúria da Noite, mas, em vez de matá-lo, forma uma improvável amizade com o dragão, a quem chama de Banguela. Esse laço revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando séculos de tradições e crenças da sociedade viking. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 13h30min, às 16h, às 18h30min e às 21h (quinta-feira, sábado e domingo), às 13h50min, às 16h20min, às 18h50min e às 21h20min (sexta, segunda, terça e quarta-feira)

: às 13h30min, às 16h, às 18h30min e às 21h (quinta-feira, sábado e domingo), às 13h50min, às 16h20min, às 18h50min e às 21h20min (sexta, segunda, terça e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 14h, às 16h30min, às 19h e às 21h30min (de quinta-feira a domingo), às 16h, às 18h30min e às 21h (de segunda a quarta-feira)

Lilo & Stitch

Conta a divertidíssima e comovente história de Lilo, uma solitária garotinha havaiana que adota um novo cachorrinho. O que ela não sabe é que Stitch, o experimento 626, é um expressivo alienígena fugitivo que vai ajudar a reestabelecer sua família. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 15h50min e às 20h20min (quinta-feira, sábado e domingo), às 16h10min e às 20h40min (sexta, segunda, terça e quarta-feira)

: às 15h50min e às 20h20min (quinta-feira, sábado e domingo), às 16h10min e às 20h40min (sexta, segunda, terça e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 13h45min, às 16h15min e às 18h30min (de quinta-feira a domingo) e às 14h30min (de segunda a quarta-feira)

Missão: Impossível - O Acerto Final

O longa segue Ethan Hunt nos acontecimentos que sucederam sua última missão ao lado da FMI para impedir as consequências trágicas de uma Inteligência Artificial no sistema global de computadores. Tendo a certeza de que nossas vidas são definidas pela soma das nossas escolhas, Ethan continua sua busca pela entidade, mas acaba se deparando com grandes governantes poderosos ao redor do mundo. Ao lado de novos aliados, uma corrida contra o tempo definirá o destino da realidade que conhecemos hoje. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h45min (de quitna-feira a domingo) e às 20h30min (de segunda a quarta-feira)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)