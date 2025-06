Chula com Emily Borghetti e outros destaques da agenda cultural do norte do RS

Espetáculo "Chula" homenageia o escritor João Simões Lopes Neto. Jefferson Botega / Agencia RBS

Festival de dança, oficina de cerâmica para o Dia dos Namorados e o espetáculo Chula com Emily Borghetti são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo, Carazinho e Marau neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (12) no norte gaúcho.

Love

Em clima de Dia dos Namorados, nesta quinta-feira (12) o Original Espaço Cultural promove três atividades para serem aproveitadas a dois. A partir das 18h30min tem cerâmica, já às 19h o público é convidado a desenhar sua cara metade; as oficinas variam entre R$ 50 e R$ 200.

Das 20h30min às 22h acontece o Karaokê do Amor, uma atividade musical gratuita. E ainda em clima de romance, na sexta-feira (13) acontece uma oficina de pintura em porcelana, oficina alusiva ao Dia de Santo Antônio.

Chula

Primeiro trabalho solo da bailarina Emily Borghetti, a chula é o ponto de partida coreográfico, musical e de reflexão sobre a dança gaúcha e o papel das mulheres nesse universo. O espetáculo desembarca no Teatro do Sesc Carazinho às 20h desta sexta-feira (13).

Acompanhada pelo violonista de sete cordas Neuro Junior e pela pianista Dionara Fuentes, Emily também traz a dança como música, criando junto aos instrumentos as melodias e ritmos que passeiam por milongas, chacareras, bugios e rancheiras. Os ingressos variam entre R$ 15 e R$ 40.

Festival Baillar

Para celebrar os 35 anos do Festival Baillar, acontece na tarde do próximo domingo (15) um diálogo cultural no Teatro do Sesc de Passo Fundo. O encontro inspirador e gratuito vai reunir grandes nomes da dança: Carlinhos de Jesus, Michelle Barreto, Jean Mendes, Vilma Vernon, Carmen Hoffmann, Marco e Carmen Ávila. O evento começa às 13h30min e terá sessão de autógrafos e fotos.

Mas antes, a partir desta sexta-feira (13) e até segunda (16), competições de danças urbanas, de salão e gauchescas acontecem no Colégio Cristo Rei de Marau, além de mostras competitivas. As apresentações também têm entrada gratuita (confira neste link).

Hello Kitty and Friends

Neste sábado (14), das 14h às 19h, o Passo Fundo Shopping traz um espaço dedicado à criatividade e à imaginação das crianças. O local, destinado às atividades de Hello Kitty and Friends, contará com brincadeiras interativas, jogos clássicos e uma oficina de adereços de cabeça, que irá oportunizar aos pequenos um momento especial para soltar a criatividade e levar para casa uma lembrança especial.

Memória, Orgulho e Identidade

Exposição reúne 31 fotografias. Diogo Zanatta / Divulgação

Será inaugurada na próxima terça-feira (17), a exposição “Memória, Orgulho e Identidade” no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider (MAVRS). O projeto propõe uma imersão visual e estética nos terreiros de religiões afro-brasileiras presentes no interior gaúcho.

As 31 fotografias, captadas em seis casas religiosas nas cidades de Passo Fundo e Carazinho, retratam os espaços, os rituais e as lideranças espirituais que resistem ao racismo estrutural e à intolerância religiosa. O evento com visitação gratuita será às 18h.