Bares para celebrar o Dia do Orgulho LGBT+ em Passo Fundo

Tradicional casa noturna LGBT+ vai promover evento na rua. @alek.xp / Divulgação

O Dia Internacional do Orgulho LGBT+, celebrado neste sábado (28), terá programação especial durante o fim de semana em Passo Fundo.

As comemorações começam no sábado à tarde e vão até domingo à noite, com feira, festas, debates e ato político. Confira a agenda.

Sábado

No sábado, as celebrações começam com o evento "Orgulho na Indep", realizado pela casa noturna Mahanna, na Rua Independência. O acesso é gratuito.

A partir das 16h30min, a rua será palco de ato político e apresentações artísticas, além da participação de convidados especiais que vão debater sobre a pauta LGBT+. Se chover, o evento acontece dentro da casa.

— Ser LGBT no interior ainda é, para muitos, um ato de resistência diária. Um evento assim é um gesto de coragem. Precisamos que a nossa cidade se reconheça como um território de afetos diversos, onde todas as pessoas possam viver com dignidade, segurança e orgulho — disse o organizador, Jean Fabris.

No sábado à noite, a casa noturna Pico, na Vila Rodrigues, terá festa temática do Orgulho. Os ingressos estão à venda no site do estabelecimento. A festa inicia às 23h30min.

Domingo

Bar LGBT+ virou ponto de encontro da comunidade. Mônica Nunes / Arquivo pessoal

Já no domingo (29), o bar Madah, no bairro São Cristóvão, vai sediar a Feirinha do Orgulho LGBT+. O evento acontece das 15h às 21h e a entrada é gratuita.

A feira terá a participação de artistas locais que integram a comunidade. Eles vão expor e comercializar pinturas, joias e artesanatos de produção própria.