Tributo à Gal Costa e mais destaques da agenda cultural do norte do RS

Gal Costa faleceu em novembro de 2022, em São Paulo. Manuela Scarpa / Divulgação

Show de Sorriso Maroto, stand up do Pretinho Básico, teatro e tributo à Gal Costa são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo e Carazinho neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (22) no norte gaúcho.

Starlight Concert

Carazinho recebe nesta quinta-feira (22) o Starlight Concert: Clássicos do Rock. A proposta é que velas cuidadosamente posicionadas iluminem o ambiente, criando uma atmosfera celestial que intensifica a experiência sensorial dos espectadores.

Neste cenário mágico, os maiores clássicos do rock ganham vida nova através de releituras contemporâneas, oferecendo uma jornada emocionante ao longo do tempo que promete cativar todos os presentes. O evento acontece às 18h no Teatro do Sesc.

Corpo e Alma

A banda Corpo e Alma faz um show gratuito no Parque da Gare nesta quinta-feira (22). A programação especial começa a partir das 19h, com show da banda Barones, que abrirá o palco montado na Avenida Sete de Setembro.

Pretinho Básico

Gordo Léo, Rafinha Menegazzo, Lelê Bortholacci e Rapha Gomes trazem stan up para Passo Fundo. Vic Martins / Divulgação

Nesta sexta-feira (23), os fãs de Passo Fundo vão poder conferir o Stand Up do Pretinho Básico com Rafinha Menegazzo, Lelê Bortholacci, Gordo Léo e Rapha Gomes. A apresentação única acontece às 21h no Auditório do Colégio Notre Dame.

O show do PB promete agitar a plateia com concurso de piada, quadros de interação com a plateia e quatro stand ups. Ainda há ingressos disponíveis para o stand up, a partir de R$ 46.

Entre Tintas e Taças

Uma experiência criativa e sensorial que une arte, sabores e bons vinhos. Essa é a proposta do evento Entre Tintas e Taças que acontece na tarde de sábado (24), no UNA Open Mall.

A partir das 15h, o evento promove uma oficina especial de pintura em taças de vidro. Cada participante receberá uma taça para personalizar. As vagas são limitadas.

Renato Albani

Na noite de sábado (24), o humorista Renato Albani apresenta seu novo show no centro de eventos do Gran Palazzo, em Passo Fundo. O stand up começa às 20h e promete arrancar boas gargalhadas do público. Os ingressos ainda estão disponíveis a partir de R$ 60.

Sorriso Maroto

Grupo apresenta os grandes clássicos da carreira em nova turnê. Washington Possato / Divulgação

Um dos grupos de pagode mais famosos do Brasil, o Sorriso Maroto tem show marcado em Passo Fundo para o próximo domingo (25). A apresentação será na Arena Gran Palazzo, com abertura dos portões prevista para as 17h30min.

O show do grupo deve começar às 20h30min. Os ingressos ainda estão disponíveis e variam de R$ 34,50 a meia-entrada para Arena até R$ 1.380 a Mesa Bistrô para oito pessoas.

Riso É Coisa Séria

O espetáculo aborda as demandas da maternidade, como falta de autocuidado, sono e rede de apoio, através da palhaçaria feminina. A palhaça Hipotenusa retrata as pobrezas maternas sem romantizar a maternidade, visibilizando e valorizando mulheres mães.

A apresentação de Riso É Coisa Série acontece no domingo (25), às 19h, no Teatro do Sesc Carazinho. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 10.

O Nome Dela É Gal

O dia em que Gal Costa duelou e derrotou uma guitarra só com a voz. YouTube / Reprodução

Fernanda Copatti entra no palco vestida de vermelho e preto, adornada com muitos acessórios dourados. Com um timbre autêntico e marcado pela frontalidade, ela emite as primeiras notas em um show que homenageia uma das maiores vozes da música brasileira: Gal Costa.

O Nome Dela é Gal estreou em 2015, criado para celebrar os 70 anos da cantora. Agora tem a missão de perpetuar seu legado e levar sua memória.

O espetáculo chega a Passo Fundo nesta segunda-feira (26), com apresentação às 20h no Teatro do Sesc Passo Fundo. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20.