Sorriso Maroto faz show em Passo Fundo no domingo; ainda há ingressos disponíveis

Show em Passo Fundo faz parte da turnê “Sorriso Maroto: As Antigas pelo Brasil”. Arthur Rodrigues / Divulgação

Um dos grupos de pagode mais famosos do Brasil, o Sorriso Maroto tem show marcado em Passo Fundo para o próximo domingo (25). A apresentação no norte gaúcho acontece na Arena Gran Palazzo, com abertura dos portões prevista para as 17h30min.

O show do grupo deve começar às 20h30min, com repertório que inclui sucessos como Cadê Você, Me Espera, Eu Vacilei, Ainda Existe Amor Em Nós, Nada de Pensar Em Despedida, Não Tem Perdão, Futuro Prometido e Amanhã. Os ingressos ainda estão disponíveis e variam de R$ 34,50 a meia-entrada para Arena até R$ 1.380 a Mesa Bistrô para oito pessoas.

As Antigas pelo Brasil

O grupo de pagode nasceu como uma brincadeira no Grajaú (SP), em 1997. Em mais de duas décadas, o trabalho de Bruno, Sergio, Cris, Vini e Fred conquistou uma legião de fãs no país inteiro.

Com seu pagode, o Sorriso Maroto interage com diversos estilos musicais e leva o samba para várias tribos e classes sociais. Com nove certificações de Discos de Ouro, quatro de DVD de Platina e dois de DVD de Ouro, somando mais de dois milhões de discos vendidos, a banda está sempre se reinventando.