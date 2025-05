Show do rapper Teto em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural

Um dos maiores nomes do trap brasileiro, Teto faz primeiro show em Passo Fundo. @euteto / Instagram

Show com o rapper Teto em comemoração ao aniversário da Rádio Atlântida Norte Gaúcho, lançamento do documentário do Teatro Depois da Chuva e festival de rock com Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Nenhum de Nós, Anjos do Hanngar e Comunidade Nin-Jitsu são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana.

Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (15) na cidade do norte gaúcho.

Jazz

Na tarde de sexta-feira (16), o músico Adriano Trindade realiza um workshop na Casa Drum sobre como organizar uma carreira internacional na música. Com turnês realizadas em mais de 60 países, o artista do jazz vai compartilhar suas experiências com novos talentos.

O ingresso para a palestra, que acontece às 16h, custa R$ 30. E após o workshop, o músico se apresenta no Baco Wine Bar, a partir das 19h30min.

Monólogo Parto Pavilhão

Duas cidades do norte gaúcho recebem a apresentação do monólogo Parto Pavilhão, dentro da programação Palco Giratório do Sesc. No espetáculo, Rose é uma ex-técnica de enfermagem e detenta de uma penitenciária provisória para mães, que ajuda as mulheres nos partos, nos cuidados com os filhos e a suportar o peso dos dias nas celas.

As apresentações acontecem nesta sexta-feira (16), no Teatro do Sesc Passo Fundo, e no domingo (18) no Sesc de Carazinho. Os ingressos variam de R$ 10 a $ 30.

Teto

Para comemorar os 45 anos da Atlântida Norte Gaúcho, o rapper Teto desembarca em Passo Fundo para seu primeiro show na cidade. A apresentação acontece nesta sexta-feira (16), inaugurando o palco do FriGô — Rua Camilo Ribeiro, 1280.

Um dos maiores nomes do trap brasileiro, o músico sobe ao palco às 22h. Os ingressos variam de R$ 75 a pista até R$ 1.200 a Mesa Front Stage para 10 pessoas, e podem ser adquiridos neste link.

Com mais de 7,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o baiano Clériton Sávio Santos Silva é a mente criativa por trás dos hits YES OR NO, Vampiro, Problemas de Um Milionário, MULHER SECRETA, PRETTY LET GIRL e M4.

É Claro Que É Rock

No sábado (17), Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Nenhum de Nós, Anjos do Hanngar e Comunidade Nin-Jitsu se apresentam em Passo Fundo no festival “É Claro Que É Rock”. A abertura da Arena Gran Palazzo será a partir das 17h30min e o início das apresentações está previsto para as 18h10min.

Os ingressos ainda estão disponíveis e variam de R$ 60 a meia-entrada para a pista até R$ 200 o camarote coletivo. Confira os detalhes nesta reportagem .

Teatro Depois da Chuva

Documentário tem recursos da Lei Paulo Gustavo. Diogo Zanatta / Divulgação

Na noite de sábado (17), acontece o lançamento do documentário que celebra os 25 anos do Teatro Depois da Chuva. Com entrada gratuita, o evento começa às 19h30min no Teatro Múcio de Castro, em Passo Fundo.

A produção tem 25 minutos e vai reunir depoimentos e gravações antigas. O documentário é dirigido pelo cineasta Luiz Todeschini e com recursos da Lei Paulo Gustavo.

Atlântida Trail

Ainda nas comemorações dos 45 anos da Rádio Atlântida na região, o domingo (18) será marcado por corrida, caminhada e cicloturismo. A Atlântida Trail 45 anos acontece na sede campestre do Clube Juvenil em Passo Fundo, a partir das 8h.

Em parceria com o Sesc, o evento promete reunir crianças e adultos, incentivando a prática de atividades físicas e o contato com a natureza. Saiba mais neste link.