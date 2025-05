Projeto promove oficinas de teatro para 150 estudantes da rede pública no norte do RS

Oficinas mudaram a rotina de 150 estudantes da rede pública de Passo Fundo, Coxilha e Estação. Cenas de Transformação: Teatro em Comunidade / Divulgação

Oficinas teatrais com foco em jogos cênicos, expressão corporal, improvisação e criação coletiva mudaram a rotina de 150 estudantes da rede pública no norte do RS. O projeto cultural “Cenas de Transformação: Teatro em Comunidade” promove as atividades gratuitas em Passo Fundo, Coxilha e Estação.

Nas próprias escolas, os jovens aprendem sobre figurinos, cenografia e estrutura técnica completa, e a ideia é que produzam suas próprias peças.

Participam do projeto a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental FAG NOR, e as escolas municipais de ensino fundamental Pedro Cecconello e Pantaleão Thomaz.

O diretor e coordenador geral do projeto, Felipe da Rosa Lemos, destaca que a ação vai muito além do ensino do teatro:

— É revelar potências escondidas. E cada sorriso no final de uma cena, vale mais do que qualquer aplauso.

O oficineiro e produtor cultural, Deméter Zoehler Ferreira, explica que o trabalho também visa democratizar o acesso à cultura entre os jovens.

— Fazemos questão de atuar em diferentes territórios, das escolas urbanas às rurais, incluindo a comunidade indígena. É uma forma de democratizar o acesso e valorizar o que cada criança tem de único a oferecer no palco da vida — destaca Ferreira, ao complementar que o projeto garante à comunidade uma nova forma de aprendizagem.