Pretinho Básico traz stand up para Passo Fundo nesta sexta-feira; saiba como assistir

Gordo Léo, Rafinha Menegazzo, Lelê Bortholacci e Rapha Gomes se apresentam em Passo Fundo. Vic Martins / Divulgação

Para comemorar os 45 anos da Rádio Atlântida Norte Gaúcho, o elenco de um dos programas mais amados dos ouvintes desembarca em Passo Fundo. Na sexta-feira (23), o público vai poder conferir o Stand Up do Pretinho Básico com Rafinha Menegazzo, Lelê Bortholacci, Gordo Léo e Rapha Gomes.

A apresentação única acontece às 21h no Auditório do Colégio Notre Dame. O show do PB promete agitar a plateia com concurso de piada, quadros de interação com a plateia e quatro stand ups.

Mas a programação especial no norte gaúcho já começa pela manhã, com a transmissão ao vivo dos principais programas da Atlântida direto de Passo Fundo. Das 7h às 9h a comunicadora Carol Sanches comanda o Despertador, e às 11h o programa Bola Nas Costas entra no ar.

Já às 13h e às 18h, aproveitando a presença dos integrantes na cidade, o Pretinho Básico também tem conexão com Passo Fundo.

18 anos de PB

O Pretinho Básico é o programa de humor de rádio mais ouvido do sul do Brasil. Em 2025, o projeto completa 18 anos no ar pela Rádio Atlântida e, para comemorar a maioridade, lançou uma web série exclusiva que conta esta história.

Em Passo Fundo, ainda há ingressos disponíveis para o stand up, a partir de R$ 46. As entradas podem ser adquiridas no site oficial showdopretinho.com.br.