Pedro Ortaça apresenta melhora, deixa a UTI e deve ter alta na segunda-feira

O cantor e compositor Pedro Ortaça, 82 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI), no Noroeste, onde está internado. A informação foi confirmada neste sábado (17) pelo filho do músico, Gabriel Ortaça. A previsão é que ele volte para casa na próxima segunda-feira (19).