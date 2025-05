Milonga "O Meu Deus Mora no Campo" é a vencedora do 38º Carijo da Canção Gaúcha

Milonga O Meu Deus Mora no Campo foi a grande premiada, na madrugada desta segunda Carijo da Canção Gaúcha / Reprodução

A milonga O Meu Deus Mora No Campo foi a grande vencedora do 38º Carijo da Canção Gaúcha, em Palmeira das Missões, no norte do Estado. A música tem letra de Leonardo Quadros, melodia de Guilherme Castilhos e interpretação de Ângelo Franco. A final do evento, um dos mais tradicionais da música gaúcha, encerrou na madrugada desta segunda-feira (26) após show do grupo Os Monarcas.

No pódio ainda levaram o segundo lugar a canção Digital de terra, com letra de Otavio Lisboa, melodia de Richard Pereira e interpretação de Marcelo Oliveira. Além do prêmio, a composição também foi reconhecida com o Troféu Carijo de melhor trabalho poético.

No terceiro lugar ficou Do Cerne Antigo, de letra de Rômulo Chaves e melodia de Jean Kirchoff e Robledo Martins, interpretada por Jean Kirchoff e Analise Severo.

A programação do Carijo teve início no dia 18, com apresentação dos artistas locais e regionais. As músicas finalistas foram selecionadas no sábado (24), com 12 classificadas para a Ronda Geral, e na quinta-feira (22), com quatro composições da Ronda Local.

Além dos prêmios principais, também foram coroados melhores interpretes, instrumentistas e vocais (veja a lista abaixo).

Vencedores do Carijo da Canção Gaúcha em 2025

1º lugar: Troféu Soldado Pé no Chão

O Meu Deus Mora No Campo, letra de Leonardo Quadros, melodia de Guilherme Castilhos e interpretação de Ângelo Franco.

2º lugar: Troféu Tarefeiro

Digital de Terra, de letra de Otavio Lisboa, melodia de Richard Pereira e interpretação de Marcelo Oliveira

3º lugar: Troféu erva-mate

Do cerne antigo, de letra de Rômulo Chaves e melodia de Jean Kirchoff e Robledo Martins, interpretada por Jean Kirchoff e Analise Severo.

Melhor intérprete

Lu Schiavo, com a canção Um Cantar pra Lua

Melhor instrumentista

Renato Popó, com Um Cantar Pra Lua

Melhor arranjo instrumental

Um Cantar Pra Lua

Melhor arranjo vocal

Mil Nomes de Marias, interpretada por Crys Vander, Taine Schettert e Kauanny Klein.

Melhor trabalho poético

Digital de Terra

Melhor composição sobre Palmeira das Missões

Diante da Cruz Missioneira, letra de Rômulo Chaves e melodia de Fabiano Cestari

Melhor tema ecológico

Coplas para as Estações, de Roberta Soares

Melhor composição sobre erva-mate

Um mate em quatro elementos, interpretada por Tainá Boeri Vieira, Cristiano Sonntag, Ana Paula Borges Tonello e José Ricardo Nerling.

Composição mais popular

Um mate em quatro elementos

Destaque Feminino