Maiara & Maraísa se apresentam em Passo Fundo na sexta-feira; saiba onde comprar ingressos

As Patros sobem ao palco da Arena Gran Palazzo para festa sertaneja. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

Um dos fenômenos da música sertaneja, a dupla Maiara & Maraísa desembarca em Passo Fundo nesta semana. O show único no norte gaúcho acontece na noite de sexta-feira (30), e promete agitar os fãs do gênero mais popular entre os brasileiros.

Além das irmãs gêmeas, também subirão ao palco da Arena Gran Palazzo as duplas Hugo & Guilherme e Pedro Henrique & João Victor. As três apresentações acontecem em sequência a partir das 22h, com previsão de abertura dos portões às 21h.

Os ingressos variam de R$ 80 a meia-entrada no setor Arena até R$ 330 o Premium Open Bar 18+; já não há mais mesas disponíveis para o show. As entradas estão disponíveis no site oficial do evento.

As Patroas

Nascidas no Mato Grosso, as irmãs Maiara e Maraísa são cantoras, compositoras, multi-instrumentistas e empresárias brasileiras. As gêmeas começaram a cantar aos cinco anos, mas se tornaram conhecidas nacionalmente em 2016, pelos hits 10% e Medo Bobo.

Após o seu lançamento, a dupla sertaneja ficou conhecida pela alcunha de "As Patroas". Entre seus principais sucessos estão também Se Olha no Espelho, No Dia do Seu Casamento, Sorte Que Cê Beija Bem e Aí Eu Bebo.