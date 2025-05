Festival cultural de Marau reúne mais de 500 artistas em seis dias de evento; confira a programação

Desde a terça-feira (13), Marau , no norte do Estado, promove o Cultura 24 Horas . Mais de 500 artistas entre músicos , pintores , escritores e fotógrafos devem passar pelo palco da Casa de Cultura da cidade até domingo (18).

As atividades são divididas em dois espaços: o hall da Casa da Cultura, onde acontecem exposições artísticas e literárias, e o palco, com apresentações musicais, teatrais e circenses. Em frente ao espaço, também acontece diariamente a produção de uma obra coletiva, coordenada pelo artista visual e padrinho do Cultura 24 Horas 2025, Giovano Durante.