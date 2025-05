Documentário sobre história do Teatro Depois da Chuva será lançado neste sábado em Passo Fundo

O documentário que conta os 25 anos de histórias do Teatro Depois da Chuva , tradicional grupo artístico de Passo Fundo, será lançado neste sábado (17). A obra será transmitida gratuitamente a partir das 19h30min no Teatro Múcio de Castro , na Avenida Brasil.

O projeto é dirigido pelo cineasta Luiz Todeschini e realizado através da Lei Paulo Gustavo . O grupo foi contemplado em 2023, quando inscreveu o projeto de contar sobre os 25 anos de história do grupo. As gravações, porém, só aconteceram recentemente após atraso nos trâmites do edital .

Fundado em 1998, o grupo já foi casa de mais de 30 artistas que contribuíram para a história do teatro e do município. O Teatro Depois da Chuva é o único grupo de Passo Fundo a trabalhar com a pesquisa do trabalho do ator.