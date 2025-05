Circo, teatro e show sertanejo: veja os destaques da agenda cultural do norte do RS

Irmãs Maiara e Maraísa se apresentam em Pasos Fundo na sexta-feira. Waldir Evora / Globo / Divulgação

Shows de Maiara & Maraísa e Hugo & Guilherme, festival de teatro feminino, circo e brincadeiras infantis são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo e Carazinho neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta sexta-feira (30) no norte gaúcho.

O Cerro das Águias

Nesta sexta-feira (30), acontece o lançamento do romance O Cerro das Águias, terceira obra do escritor Waner Sanches Barreto. O enredo mergulha nas complexidades sociais e na beleza crua do pampa gaúcho.

Na obra, Barreto tece uma narrativa onde a terra dita o destino dos personagens. Através de conflitos entre fazendeiros, trabalhadores rurais e um sistema judiciário enviesado, o livro expõe as feridas abertas do período pós-colonial no sul do Brasil.

O evento será realizado às 19h na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping.

Festival de Teatro Gurias em Cena

Espetáculo Fragmentos D'elas volta narrativa para o drama. Artur Accorsi / Divulgação

A partir desta sexta-feira (30), Passo Fundo recebe o Festival de Teatro Gurias em Cena. A primeira apresentação será As Phynas de Fenabephy, às 19h30min, no Teatro do Sesc.

Com espetáculos de artistas mulheres, as apresentações seguem até 7 de junho em diferentes locais do município, como o Teatro Múcio de Castro, o Teatro do Sesc e Rito Espaço Coletivo. Confira a programação completa nesta reportagem.

O valor dos ingressos varia entre R$ 10 a meia-entrada ou R$ 20 o valor cheio. O montante arrecadado será revertido para o pagamento de cachê das artistas que vão ministrar a Mostra Paralela Jovens Artistas.

Festival sertanejo

Hugo & Guilherme se apresentam em festival sertanejo. Pedro Dimitrow / Divulgação

Também nesta sexta-feira (30), a dupla sertaneja Maiara & Maraísa desembarca em Passo Fundo. Ainda sobem ao palco da Arena Gran Palazzo as duplas Hugo & Guilherme e Pedro Henrique & João Victor.

O show único no norte gaúcho acontece na noite de sexta-feira (30), a partir das 22h. Os ingressos variam de R$ 80 a meia-entrada no setor Arena até R$ 330 o Premium Open Bar 18+.

Dia D Brincar

A prefeitura de Passo Fundo realiza no sábado (31) o "Dia D Brincar", uma tarde repleta de atividades voltadas às crianças e suas famílias, celebrando o brincar como um direito fundamental na infância. As atividades gratuitas acontecem a partir das 14h, no Parque da Gare.

A proposta oferece espaço aberto para correr, desenhar no chão, fazer bolhas de sabão e se conectar com outras crianças. Entre as atrações estão pula-pula, oficinas e brincadeiras ao ar livre.

Leia Mais Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 4 de junho

Final de Semana de Brincar

Diversão, criatividade e muita brincadeira esperam pelas crianças no Bella Città Shopping durante o "Final de Semana de Brincar". A proposta é que tanto no sábado (31) quanto no domingo (1º), das 16h às 18h, as famílias levem os pequenos para um fim de semana de surpresas e imaginação.

As atrações gratuitas incluem alta tensão, torta na cara, acerte o par, contação de história com a Boneca Emília e o Visconde De Sabugosa, além de oficina de recorte e colagem com sucatas.

ArtRito

Programação acontece no Rito Espaço Coletivo. Diogo Zanatta / Rito Espaço Coletivo

No domingo (1º), Passo Fundo vai vibrar com música, teatro, circo e arte. Das 15h às 22h acontece no Rito Espaço Coletivo a 4ª edição do "ArtRito", evento gratuito que busca democratizar o acesso à cultura.

Entre as atrações confirmadas estão a Escola de Circo Tsara, o teatro do Circo da Rarley e a música por conta de Fozz, Templô Grabba, The Beegods, Paola Larréa e Jader Escouto. O evento também conta com exposições de artesanato e moda.

Leia Mais Projeto promove oficinas de teatro para 150 estudantes da rede pública no norte do RS

Espetáculo Da Janela

No projeto Palco Giratório, o Teatro do Sesc de Carazinho recebe na próxima segunda-feira (2) o espetáculo "Da Janela". A peça prioriza o brincar como ferramenta de descobertas e propõe à plateia um jogo divertido enquanto utiliza recursos de acessibilidade na dramaturgia e provoca o diálogo em família sobre inclusão.

De sua janela, a menina Malu vivencia e narra as cenas do nascimento da amizade entre Nina e Cadu, que conseguem criar laços e afinidades ao descobrirem, de forma divertida, como podemos “falar” para além das palavras. A apresentação acontece às 14h, com ingressos entre R$ 5 e R$ 30.