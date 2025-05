Carijo da Canção Gaúcha começa neste domingo em Palmeira das Missões

A milonga "Ajoujo", composição de Henrique Fernandes e interpretada por João Paulo Deckert e Nando Soares, foi a campeã da 37ª edição. 37° Carijo da Canção Gaúcha / Divulgação

A música nativista tem espaço garantido em Palmeira das Missões, no norte gaúcho, a partir deste domingo (18). A data é de início de mais uma edição do Carijo da Canção Gaúcha. O festival acontece no Parque de Exposições do município até 25 de maio.

Essa é a 38ª edição do evento, que é um dos mais tradicionais do Rio Grande do Sul e reúne músicos, artistas e envolvidos com a cultura gaúcha.

Durante oito dias, o Carijo valoriza as raízes e a identidade regional através do acampamento e das demais atividades, como a programação pedagógica e cultural na Casa de Cultura e a Feira da Indústria, Comércio e Artesanato de Palmeira das Missões.

Ao todo, serão 16 shows distribuídos entre o palco principal e o lonão, todos com entrada gratuita.

A competição entre as canções concorrentes começa na quarta-feira (21) com o Carijinho, que é quando crianças e adolescentes sobem ao palco para interpretar canções que já fazem sucesso.

Na quinta-feira (22) inicia a fase adulta do festival. A primeira noite é destinada a fase local. Já na sexta (23) e no sábado (24), acontecem as rondas gerais, com músicos de vários lugares do Estado e até de fora do Rio Grande do Sul.

A grande final do Carijo será realizada no domingo (25), quando as melhores músicas voltam ao palco para disputar o título de grande vencedora da 38ª edição.

Veja a programação completa

Domingo (18)

Domingueira no Lonão: apresentações de artistas locais e regionais

Segunda-feira (19)

2º Carijo em Prosa e Verso

Palco principal: Pedro Júnior Fontoura e Os Amadrinhadores

Terça-feira (20)

3º Carijo Instrumental

Palco principal: Orquestra Sinfônica de Santa Maria (UFSM) – Repertório Nativista

Quarta-feira (21)

22º Carijinho da Canção Gaúcha

Palco principal: Nicole Carrion

Quinta-feira (22)

38º Carijo – Fase Local

Palco principal : Luiz Marenco

: Luiz Marenco Palco Lonão: Grupo Xixando e Vagner Nunes

Sexta-feira (23)

38º Carijo – Fase Geral

Palco principal : abertura com Quarteto Coração de Potro e encerramento com Os Fagundes (Fagundaço)

: abertura com Quarteto Coração de Potro e encerramento com Os Fagundes (Fagundaço) Palco Lonão: Aline Bosa e Projeto Taureando

Sábado (24)

38º Carijo – Fase Geral

Palco principal : abertura com Grupo Carqueja e encerramento com César Oliveira & Rogério Melo

: abertura com Grupo Carqueja e encerramento com César Oliveira & Rogério Melo Palco Lonão: Rodrigo Silva e Grupo Alapucha e Grupo Campeiros do Sul

Domingo (25)