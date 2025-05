Atlântida Trail 45 anos reúne mais de 400 atletas em provas de corrida, caminhada e pedal em Passo Fundo

Prova de corrida kids começou às 9h30min e reuniu 50 crianças. GZH Passo Fundo / Agencia RBS

Mais de 400 pessoas participam neste domingo (18) do Atlântida Trail 45 anos, evento realizado pela Rádio Atlântida Norte Gaúcho na sede campestre do Clube Juvenil, em Passo Fundo.

A iniciativa incluiu corrida infantil e adulto, caminhada e cicloturismo, e conta com a parceria do Sesc. Esse foi o primeiro evento com três modalidades esportivas realizado pelo serviço.

— A Atlântida, ao fazer 45 anos, queria entregar uma experiência que fosse além dos palcos para a galera. Depois de muito estudo e trabalho em conjunto, decidimos que um evento com esportes ao ar livre para toda a família era o que melhor reuniria as gerações que ouvem a Atlântida aqui em Passo Fundo — disse Marcos Carvalho, comunicador da Atlântida Norte Gaúcho.

A professora Mariely Szilagyi participou da corrida adulta e levou os dois filhos — Heitor, 10, e Clara, 6 — que estrearam na corrida infantil. Dos 407 participantes do Atlântida Trail, 50 eram crianças.

— Eu comecei a correr em função da saúde e agora trouxe eles, que estão super empolgados — contou.

A professora Mariely levou os filhos, Heitor e Clara, para participar das provas de corrida na manhã de domingo (18). GZH Passo Fundo / Agencia RBS

O objetivo do evento foi incentivar a prática de atividades físicas e o contato com a natureza. Além disso, proporcionar lazer, saúde e interação social, além de promover a conscientização sobre qualidade de vida.

Foi assim que a comerciante Simone de Lussio viveu a iniciativa. Para ela, o evento da Rádio Atlântida foi o presente de aniversário, celebrado neste domingo (18), e ela completou a primeira corrida depois de perder 20kg em um processo que começou há cerca de um ano.

— Eu me sinto uma vencedora. Para mim, que era uma pessoa obesa, passar por esse tipo de circuito já é um grande desafio. Foi ótimo e estou muito feliz comigo mesma — celebrou depois de passar pela linha de chegada, onde era esperada pelo marido e a filha.

"Me sinto vencedora", disse a comerciante Simone, depois de concluir a prova de corrida adulta. O marido e a filha esperaram por ela na linha de chegada. GZH Passo Fundo / Agencia RBS

O fundador da ONG Amor, Milton de Menezes, também participou da corrida.

— Eu não corro para ganhar, mas pela saúde. O evento de hoje é uma ótima oportunidade para isso. Quanto mais tivermos, mais as pessoas podem participar e engajar na causa da qualidade de vida — afirmou.

"Corro pela saúde", disse Milton de Menezes, fundador da ONG Amor. GZH Passo Fundo / Agencia RBS

A gerente do Sesc Passo Fundo, Aline Pasquetti, classificou o evento como um sucesso em todas as modalidades:

— A adesão foi muito boa e serviu para incentivar quem já pratica e os novos adeptos à corrida, caminhada ou pedal. Queremos promover esse incentivo cada vez mais.

A programação de 45 anos da Atlântida Norte Gaúcho continua. No dia 23, Passo Fundo recebe o stand-up do Pretinho, no Teatro do Colégio Notre Dame.