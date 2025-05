1ª Prenda do RS já havia conquistado o título estadual na categoria mirim há 10 anos

Laura Laís Durli conquistou mais de 10 faixas de prenda ao longo da vida. Arquivo pessoal / Reprodução

Aos 23 anos, a estudante de Direito Laura Laís Durli, de Erechim, no norte gaúcho, se tornou a 1ª Prenda do RS na madrugada de domingo (18), quando saiu o resultado da 54ª Ciranda Cultural de Prendas, em Osório. Ela foi a escolhida entre 22 candidatas depois de meses de preparação e, agora, torna-se representante do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Além do título, que é altamente concorrido e passa por diversas etapas de seleção, aprimoramento e competição ante prendas concorrentes de todo o Estado, o que chama a atenção é o fato de que Laura não só conquistou uma faixa estadual, mas duas. Em 2014, quando tinha 13 anos, ela foi a 1ª Prenda Mirim do RS.

Laura representa o CTG Sentinela da Querência desde menina: ela entrou na entidade aos seis anos e desde então tinha o sonho de se tornar a 1ª Prenda do Rio Grande do Sul. Ao longo da vida, conquistou 12 faixas de prenda:

— Meu coração está repleto de alegria e sentimento de completude. Além de ser a realização de um sonho de menina, é um privilégio poder trazer para a minha amada 19ª Região Tradicionalista a honra do título de 1ª Prenda e ter a oportunidade de sediar um evento de tamanha magnitude, como a Ciranda de Prendas — disse Laura.

Preparação e agenda intensas

Nos últimos meses, a jovem conciliou a faculdade de Direito com a preparação para as provas artísticas e de conhecimentos cobradas na Ciranda. Nos testes, os jurados avaliam habilidades das candidatas em áreas como folclore, história e geografia do Rio Grande do Sul, além da capacidade de expressão oral e performances artísticas como canto e dança.

A partir de agora, Laura passa a cumprir agenda em eventos voltados à cultura gaúcha em todo o RS e até em outros estados do Brasil. Um deles será em Brasília (DF), no Encontro Nacional de Prendas e Peões, promovido pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha (CBTG), agendado para 24 a 27 de julho.

— Uma das características mais bonitas do nosso movimento é a capacidade de reunir pessoas de diferentes idades e trabalhar, nas entidades tradicionalistas, a formação de cidadãos preparados para o futuro com base nos valores e princípios de outrora — afirmou a 1ª Prenda do RS.

Para a sua gestão, que vai até maio de 2026, Laura quer dar atenção especial para crianças e adolescentes e trazer novos adeptos ao movimento.