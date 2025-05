1ª Prenda do RS é de Erechim; veja a lista das vencedoras da Ciranda

A nova 1ª Prenda do RS, Laura Dulli (E), e a 1ª Prenda do RS da gestão 2024/2025, Isabella Nunes da Silva.

A 54ª Ciranda Cultural de Prendas , que elege as representantes femininas do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), já tem os nomes que atuarão pela entidade até maio de 2026 .

Ao longo da gestão, as prendas e peões do RS têm a responsabilidade de representar a entidade, fomentando a cultura, ministrando palestras e marcando presença em eventos oficiais .

Nesse ano, o posto de 1ª Prenda do RS — cargo máximo da competição — ficou com Laura Laís Durli, que representa o CTG Sentinela da Querência, de Erechim, no norte gaúcho. Dessa forma, a Ciranda de Prendas de 2026 acontecerá na cidade de 100 mil habitantes do norte gaúcho.