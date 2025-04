Veja os filmes em cartaz até 23 de abril nos cinemas do norte e noroeste do RS

Jonathan Roumie é Jesus de Nazaré na produção independente "The Chosen", que ganhou fãs pelo mundo. Angel Studios / Divulgação

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cruz Alta, Santa Rosa e Três Passos. GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 23 de abril nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Pecadores

Irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder, Smoke e Stack terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. A classificação é 14 anos.

Frederico Westphalen: às 21h20min (todos os dias)

às 21h20min (todos os dias) Palmeira das Missões: às 21h20min (todos os dias, exceto terça-feira)

às 21h20min (todos os dias, exceto terça-feira) Cruz Alta: às 21h20min (todos os dias, exceto terça-feira)

às 21h20min (todos os dias, exceto terça-feira) Santa Rosa: às 21h20min (quinta, sábado, domingo, segunda e quarta-feira)

às 21h20min (quinta, sábado, domingo, segunda e quarta-feira) Três Passos: às 21h10min (todos os dias, exceto terça-feira)

The Chosen: A Última Ceia

The Chosen está de volta para a Semana Santa, a mais crucial da história humana. As mesas são viradas, amigos são traídos e líderes poderosos tramam a morte de Jesus. The Chosen: A Última Ceia é o evento imperdível na temporada de Páscoa. A classificação é 12 anos.

Frederico Westphalen: às 19h (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

às 19h (sexta, sábado, domingo e quarta-feira) Palmeira das Missões: às 19h (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

às 19h (sexta, sábado, domingo e quarta-feira) Cruz Alta: às 16h30min e às 19h (todos os dias, exceto terça-feira)

às 16h30min e às 19h (todos os dias, exceto terça-feira) Santa Rosa: às 19h (sábado, domingo e quarta-feira)

às 19h (sábado, domingo e quarta-feira) Três Passos: às 19h (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Frederico Westphalen: às 14h20min e às 16h30min (todos os dias) e às 19h (quinta, segunda e terça-feira)

às 14h20min e às 16h30min (todos os dias) e às 19h (quinta, segunda e terça-feira) Palmeira das Missões: às 14h20min e às 16h30min (todos os dias, exceto segunda e terça-feira) e às 19h (quinta e segunda-feira)

às 14h20min e às 16h30min (todos os dias, exceto segunda e terça-feira) e às 19h (quinta e segunda-feira) Cruz Alta: às 14h20min, às 16h30min e às 19h (todos os dias, exceto terça-feira)

às 14h20min, às 16h30min e às 19h (todos os dias, exceto terça-feira) Santa Rosa: às 14h20min e às 16h30min (todos os dias, exceto terça-feira) e às 19h (quinta e segunda-feira)

às 14h20min e às 16h30min (todos os dias, exceto terça-feira) e às 19h (quinta e segunda-feira) Três Passos: às 14h20min e às 16h30min (todos os dias, exceto terça-feira) e às 19h (quinta e segunda-feira)

Resgate Implacável

Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou a profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra, que se estende além do que ele imaginava. A classificação é 16 anos.

Cruz Alta: às 21h20min (todos os dias, exceto terça-feira)

Sonic 3: O Filme

A história segue o ouriço velocista Sonic, o guerreiro equidna Knuckles e a raposa voadora Tails, que agora formam uma aliança para proteger a poderosa Esmeralda Mestra. Contudo, uma nova ameaça surge quando os militares da G.U.N.descobrem que o corpo do Dr. Eggman desapareceu do local onde ocorreu a batalha final, levando a uma nova perseguição cheia de perigos, reviravoltas e ação alucinante. À medida que enfrentam esse novo inimigo, o trio de heróis precisará impedir que uma catástrofe ainda maior aconteça. A classificação é livre.

Cruz Alta: às 14h20min (todos os dias, exceto terça-feira)