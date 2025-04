Veja os filmes em cartaz até 16 de abril nos cinemas do norte e noroeste do RS

Produção independente "The Chosen" retrata a vida de Jesus de Nazaré. Paris Filmes / Divulgação

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cruz Alta, Santa Rosa e Três Passos. GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 16 de abril nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

The Chosen: A Última Ceia

The Chosen está de volta para a Semana Santa, a mais crucial da história humana. As mesas são viradas, amigos são traídos e líderes poderosos tramam a morte de Jesus. The Chosen: A Última Ceia é o evento imperdível na temporada de Páscoa. A classificação é 12 anos.

Frederico Westphalen: às 19h (sábado e domingo) e às 21h (quinta e quarta-feira)

às 19h (sábado e domingo) e às 21h (quinta e quarta-feira) Palmeira das Missões: às 19h (domingo) e às 21h (quinta, sexta e quarta-feira)

às 19h (domingo) e às 21h (quinta, sexta e quarta-feira) Cruz Alta: às 16h (todos os dias, exceto segunda-feira), às 18h45min (sexta, sábado, domingo, terça e quarta-feira) e às 21h (quinta-feira)

às 16h (todos os dias, exceto segunda-feira), às 18h45min (sexta, sábado, domingo, terça e quarta-feira) e às 21h (quinta-feira) Santa Rosa: às 19h (sábado e domingo) e às 21h (quinta e quarta-feira)

às 19h (sábado e domingo) e às 21h (quinta e quarta-feira) Três Passos: às 19h (sábado) e às 21h (quinta, sexta e quarta-feira)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Frederico Westphalen: às 14h30min (sexta-feira, sábado e domingo), às 16h45min (todos os dias) e às 18h45min (quinta, segunda, terça e quarta-feira)

às 14h30min (sexta-feira, sábado e domingo), às 16h45min (todos os dias) e às 18h45min (quinta, segunda, terça e quarta-feira) Palmeira das Missões: às 14h30min (sábado e domingo), às 16h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) e às 18h45min (quinta, sexta, terça e quarta-feira)

às 14h30min (sábado e domingo), às 16h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) e às 18h45min (quinta, sexta, terça e quarta-feira) Cruz Alta: às 14h30min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira), às 16h45min e às 18h45min (todos os dias, exceto segunda-feira)

às 14h30min (sexta, sábado, domingo e quarta-feira), às 16h45min e às 18h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) Santa Rosa: às 14h30min (sábado e domingo), às 16h45min (sábado, domingo, terça e quarta-feira), às 18h45min (quinta, sexta, terça e quarta-feira) e às 21h (sexta-feira)

às 14h30min (sábado e domingo), às 16h45min (sábado, domingo, terça e quarta-feira), às 18h45min (quinta, sexta, terça e quarta-feira) e às 21h (sexta-feira) Três Passos: às 14h30min (sábado e domingo), às 16h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) e às 18h45min (quinta, sexta, terça e quarta-feira)

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Frederico Westphalen: às 21h (segunda e terça-feira) e às 21h15min (sábado e domingo)

às 21h (segunda e terça-feira) e às 21h15min (sábado e domingo) Palmeira das Missões: às 14h30min (sexta), às 21h (terça-feira) e às 21h15min (domingo)

às 14h30min (sexta), às 21h (terça-feira) e às 21h15min (domingo) Cruz Alta: às 21h (todos os dias, exceto segunda-feira)

às 21h (todos os dias, exceto segunda-feira) Santa Rosa: às 21h (terça-feira) e às 21h15min (sábado e domingo)

às 21h (terça-feira) e às 21h15min (sábado e domingo) Três Passos: às 14h30min (sexta-feira), às 21hq5min (sábado) e às 21h (terça-feira)

Resgate Implacável

Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou a profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra, que se estende além do que ele imaginava. A classificação é 16 anos.