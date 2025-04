Stand-up com Marcito Castro e jantar inspirado em Hans Christian Andersen: veja a agenda cultural de Passo Fundo

Degustação de vinhos às cegas, jantar inspirado na obra do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, stand-up com Marcito Castro e oficina de pintura são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (10) na cidade do norte gaúcho.

Passo Fundo Fashion

Evento traz as tendências para o outono e o inverno. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A partir das 19h desta quinta-feira (10) acontece a segunda noite de desfiles do Passo Fundo Fashion. Com as novidades de outono e inverno, 12 marcas subirão na passarela montada no Passo Fundo Shopping.

O desfile tem curadoria assinada pelo produtor de moda André Guerra. Ele explica que o tema deste ano está relacionado com as diferentes interpretações e pontos de vista sobre como e o que vestir.

Degustação de vinhos às cegas

Para despertar os sentidos, nesta quinta-feira (10), das 19h às 23h, acontece uma degustação de vinhos às cegas só para mulheres. A experiência é promovida pelo Divino Emporium e guiada pela sommelier Vanessa Soliman.

O evento inclui degustação de quatro vinhos com mesa harmonizada de frios e um workshop sobre as técnicas de degustação e a história dos vinhos. As vagas são limitadas e o investimento é R$ 250, com consumação livre.

Oficinas de Páscoa

Oficina de pintura em doces é atração para a Páscoa. Liriane Carvalho de Oliveira / Divulgação

Para celebrar as tradições de Páscoa, a Original Espaço Cultural promove diferentes oficinas durante o mês de abril. No sábado (12), das 16h às 18h, ocorre a atividade Doce Tela, focada na pintura de bolos. O valor é R$ 85 e os participantes podem degustar após a finalização.

Já na terça-feira (15) é a vez da oficina de pintura em ovos, que aqui serão feitos de cerâmica. A atividade acontece das 19h às 20h30min e custa R$ 90.

Feira Livre

Para incentivar o empreendedorismo local, neste fim de semana acontece em Passo Fundo uma feira livre, misturando arte, gastronomia e moda sustentável. No sábado (12) e no domingo (13), o público poderá visitar o espaço na Rua Ouro Preto, 395, das 10h às 19h.

O evento contará com brechós, degustação de licores, sebos literários, perfumaria, sorteio de brindes e coffee break.

Jantar Literário

Reunindo clássicos da literatura mundial com gastronomia, o Jantar Literário acontece às 20h de sábado (12), e nesta edição tem como temática as obras do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos infantis como A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio e A Polegarzinha. O cardápio inspirado na cozinha escandinava é assinado pelo chef Vini Mendes Leite.

Entre os pratos confirmados estão gravlax de salmão com pão preto e aioli, frikadeller, peixe branco na cama de purê de couve-flor e sorvete de queijo e creme com calda de amoras. O valor do jantar é a partir de R$ 90, com vagas limitadas mediante reserva. O evento acontece na Rua Passo Fundo, 161.

Doce Páscoa

Na tarde de domingo (13), o Bella Città Shopping tem programação especial para os pequenos dentro das atividades do Doce Páscoa. A partir das 15h30min acontece uma oficina de montagem de ninhos com caça aos ovos.

A ação será no segundo andar e as vagas são limitadas. A participação é mediante a doação de um kit de doces, que serão destinados para as crianças atendidas pela ONG Anjos de Luz.

Chicão: O Pescador de Livros

Biblioteca ficava localizada em um galpão no bairro Zacchia. Reprodução / RBS TV

Com apresentação gratuita, estreia no domingo (13) o espetáculo Chicão: O Pescador de Livros, peça baseada na história do papeleiro Valdelírio Nunes de Souza que criou uma biblioteca com mais de 12 mil livros retirados do lixo.

O roteiro do espetáculo mistura realidade e fantasia, trazendo fatos da vida de Chicão com clássicos da literatura como Alice no País das Maravilhas, Os Três Porquinhos e Dom Quixote. A produção premiada pelo 8º Prêmio Funcultura é do Grupo Ritornelo de Teatro e será apresentada às 17h.

Stand-up com Marcito Castro

Comediante apresenta novo espetáculo em Passo Fundo. Artistaria / Divulgação

E na próxima quarta-feira (16), o humorista Marcito Castro desembarca em Passo Fundo com seu nodo stand-up. Com uma habilidade única para transformar momentos cotidianos em piadas, ele relembra histórias da escola pública, a relação com a família quando mais jovem, e as frustrações dos relacionamentos com muito humor.

A apresentação será a partir das 20h, no Palazzo Centro de Eventos. Os ingressos têm valor a partir de R$ 40.