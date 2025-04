Projeto que cria a Orquestra de Câmara de Passo Fundo tem cem vagas para a formação de jovens músicos

O projeto que cria a Orquestra de Câmara de Passo Fundo está com inscrições abertas para jovens a partir de 12 anos que desejam ingressar em uma escola de música. É possível se inscrever até 22 de abril (confira os detalhes abaixo).

Aprovado sob o nome Orquestra Sinfônica de Passo Fundo (Pronac 238082), o projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Ministério da Cultura e governo federal (Brasil, União e Reconstrução).

As vagas são voltadas tanto para iniciantes quanto para músicos com experiência prévia. Para quem está começando, não é exigido conhecimento musical anterior, mas as aulas de Teoria Musical são obrigatórias. Já os candidatos dos níveis intermediário e avançado passarão por uma audição avaliativa.